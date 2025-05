Energia solar: segurança energética e economia para o consumidor brasileiro

Júlio Bortolini

No Dia Mundial da Energia, celebrado em 29 de maio, é essencial refletir sobre sua importância para a vida humana, o meio ambiente e a economia. Em 2024, o Brasil enfrentou desafios significativos relacionados ao fornecimento de energia elétrica.

Eventos climáticos extremos provocaram apagões em várias regiões do País. Episódios como esses escancaram a vulnerabilidade da infraestrutura elétrica brasileira e reforçam a necessidade de alternativas mais resilientes.

Assim, o armazenamento de energia desponta como a próxima grande tendência do mercado, conectando-se diretamente aos conceitos de autonomia e segurança energética — fatores essenciais para garantir estabilidade no fornecimento e maior controle do consumidor sobre sua própria geração.

É nesse contexto que a energia solar se destaca como uma solução eficaz. Ela já ocupa cerca de 18% da matriz elétrica nacional, consolidando-se como a segunda maior fonte de geração do país, atrás apenas da hídrica. O setor também se destaca pela sua contribuição socioeconômica, gerando mais de 825 mil empregos diretos e indiretos, conforme dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

Investir em energia solar hoje é uma escolha estratégica, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Para quem deseja iniciar essa transição, alguns passos são fundamentais. O primeiro é analisar o consumo médio mensal de energia para dimensionar corretamente o sistema. Em seguida, deve-se buscar empresas especializadas para um estudo de viabilidade técnica e econômica. A escolha de

equipamentos com boa reputação e garantia é essencial para a durabilidade do sistema, assim como avaliar as linhas de financiamento disponíveis, que hoje são acessíveis e facilitam o investimento inicial.

No Dia Mundial da Energia, mais do que uma data simbólica, temos a oportunidade de promover o uso eficiente da energia e reforçar o papel das fontes renováveis na construção de um futuro mais equilibrado e resiliente. A energia solar não é apenas uma alternativa: é um caminho viável, acessível e essencial para transformar o presente e garantir um amanhã melhor.

Gerente da Unidade Fotovoltaico da Soprano