O National Prayer Breakfast (NPB) é um evento anual nos Estados Unidos para seguidores de Jesus, independentemente de religiões, unindo antagônicos que, pelo poder da oração, convergem para um mundo melhor. Ele é organizado por uma instituição descentralizada e presidido por dois deputados, um republicano e um democrata.

A rotina de se reunir uma vez por semana para rezar começou no Congresso dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando republicanos e democratas despiam-se de ideologias e se uniam em oração. Após a guerra, o presidente Dwight D. Eisenhower sugeriu manter a prática e juntou-se aos congressistas. Ele determinou que, anualmente, na segunda quinta-feira de fevereiro, convidaria lideranças mundiais seguidoras de Jesus Cristo para dois dias de oração, perdão e reconciliação.

Desde a primeira edição, o presidente dos Estados Unidos comparece ao evento, exercendo sua fé e sendo contagiado pelo amor dos irmãos. A única exceção foi a pandemia de Covid-19, quando Joe Biden não compareceu. A reunião de pessoas distintas em torno de Jesus, muitas vezes de países em conflito, tem grande poder de aproximação e resolução de questões complexas.

Nesta edição, a terceira em que minha esposa Raquel e eu participamos como convidados de amigos organizadores do NPB, tivemos reuniões com lideranças globais, pautadas pela fé em Jesus. Ficamos impactados por um encontro privado com o CEO de uma ONG formada por ex-soldados da Marinha, que auxilia as forças policiais no combate ao tráfico humano. Também nos reunimos com David Beasley, diretor executivo do World Food Programme (WFP) da Organização das Nações Unidas (ONU), que atua em mais de 100 países levando alimento aos necessitados, um passo essencial para a paz e a reconciliação.

Quisera que, neste pedacinho de mundo chamado Brasil, líderes tivessem maturidade e humildade para se deixarem guiar por Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso poderia ser fundamental para resolver questões extremistas e buscar o bem comum. Ame o seu vizinho como a si próprio.

Fundador e CEO da Privatto Multi Family Office