Celam, 70 anos de serviço à Igreja Latino Americana e Caribenha

Dom Jaime Cardeal Spengler

Há 70 anos nascia, no Rio de Janeiro, o Conselho Episcopal Latino-americano (Celam). O documento oficial de criação do Celam, assinado pelo Papa Pio II, traz a data de 02 de novembro de 1955. Seu primeiro presidente foi Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal Arcebispo da cidade do Rio de Janeiro.

Desde sua criação, o Celam tem levado adiante sua missão de servir e integrar as Igrejas do Continente. Trata-se de “um serviço e auxílio às Conferências Episcopais para que a Igreja do Continente possa trabalhar melhor e de acordo com as necessidades do nosso tempo, em favor dos homens e por Deus” (Mons. Mendoza).

Entre as competências do Celam vale destacar:

a) Favorecer a comunhão entre os bispos da América Latina e o Caribe, e seus Episcopados;

b) Promover o exercício coordenado da colegialidade episcopal, apoiando os bispos no exercício de seu ministério em espírito sinodal;

c) Facilitar a prática da comunicação e mais estreita cooperação entre os bispos e as Conferências Episcopais que fazem parte do Celam, respeitando a autoridade de cada bispo e conferência;

d) Observar, estudar e discernir a realidade eclesial e social da América Latina e do Caribe, analisando os problemas de comum interesse, com o objetivo de oferecer serviços, promover e inspirar, de maneira

subsidiária, orientações, critérios e linhas gerais inovadoras e pertinentes, para uma ação pastoral profética, sinodal e de maior incidência no contexto do Continente;

e) Criar espaços de formação e experiências de sinodalidade e corresponsabilidade, tanto nas tomadas de decisão e no anúncio do Evangelho, como na construção da sociedade e cuidado da casa comum,

promovendo uma maior participação de todos os fiéis com seus diversos carismas, vocações e ministérios;

f) Animar e apoiar os processos e iniciativas comuns de evangelização;

g) fortalecer os vínculos de comunhão e colaboração com o Romano Pontífice e a Santa Sé;

h) Preparar as Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano e do Caribe.

O Celam é a realização no tempo de um sonho! Um projeto eclesial de comunhão, participação e missão, como bem nos recordou o último Sínodo dos Bispos.

As cinco Conferências do Episcopado Latino-americano e Caribenho, organizadas e promovidas pelo CELAM indicaram caminhos, apontaram estradas, ofereceram orientações preciosas para a evangelização do

Continente. Mas não só! Serviram de inspiração também para Igrejas de outros Continentes.

Possa a Igreja do Continente Latino-americano e Caribenho levar a termo o que, em 2017, o Papa Francisco apontou como caminho a ser trilhado:

“Na medida em que nos envolvemos com a vida de nosso povo fiel e sentimos a profundidade de suas feridas, podemos olhar sem ‘filtros clericais’ o rosto de Cristo, ir a seu Evangelho para rezar, pensar, discernir e nos deixar transformar, a partir de Seu rosto, em pastores de esperança”.



Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre e Presidente da CNBB e do Celam