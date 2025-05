Maio Amarelo, um convite à reflexão sobre o trânsito urbano

Carlos José Antônio Kümmel Félix

Em um País onde mais de 30 mil pessoas morrem anualmente em sinistros de trânsito, o mês de maio se torna um marco essencial para a conscientização da sociedade. O Movimento Maio Amarelo, desde 2014, vem promovendo a cultura da segurança viária com campanhas anuais que mobilizam escolas, empresas, prefeituras, instituições e cidadãos em todo o Brasil. Em 2025, o tema “Desacelere” propõe uma reflexão urgente: por que temos tanta pressa, mesmo quando ela custa vidas?

Mais do que uma recomendação para reduzir a velocidade dos veículos, o mote deste ano sugere uma mudança mais ampla de comportamento: desacelerar o ritmo da vida urbana, reconectar-se com o entorno, com o outro e consigo mesmo. Os números deixam claro o impacto da velocidade: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a chance de um pedestre sobreviver a um atropelamento a 30 km/h é de 90%. A 50 km/h, cai para apenas 20%.

Muitas cidades reduziram os limites de velocidade, como São Paulo, onde as mortes caíram 32%. Londres, Amsterdã e Bogotá, as zonas de velocidade reduzida salvaram milhares de vidas e incentivaram o uso de modos de transporte mais seguros e sustentáveis. Propondo, assim, uma transformação cultural: viver em cidades mais lentas, humanas e seguras — referência clara ao tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, que busca sensibilizar a todos sobre atitudes conscientes no trânsito para a preservação da vida.

Desacelerar é também abrir espaço para a mobilidade ativa — a pé ou de bicicleta — e para o

transporte público de qualidade. É repensar o desenho das ruas e a convivência pacífica e organizada entre os diferentes modos de transporte. Prefeituras e órgãos de trânsito têm papel essencial na redução de sinistros, por meio de políticas como travessias elevadas, ciclovias, sinalização adequada e fiscalização inteligente, com foco na proteção dos mais vulneráveis.

O Maio Amarelo se fortalece como uma mobilização que transcende o simbólico: é uma convocação à mudança. O tema “Desacelere: seu bem maior é a vida” nos lembra que o trânsito é um espelho do nosso modo de viver. A educação e o comportamento seguro para o trânsito de TODOS são cruciais. A pressa não pode ser maior que a vida. Desacelerar é um ato de responsabilidade — Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana — de cuidado e de reconexão com o que realmente importa: prioridade à VIDA!

Professor Titular da UFSM