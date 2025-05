Por dignidade e valorização na saúde pública

Fábio Braga

Vivemos um dos momentos mais apreensivos da saúde pública brasileira. A sobrecarga nos atendimentos, os efeitos sociais da tragédia climática no Rio Grande do Sul, a carência de recursos e, sobretudo, a crônica desvalorização dos profissionais da linha de frente têm colocado em xeque a sustentabilidade do atendimento público de qualidade.

Cirurgiões-dentistas e médicos do SUS, historicamente negligenciados em suas condições de trabalho. Além disso, muitos recebem salários abaixo do que determina a própria legislação brasileira — a Lei 3.999/61, que estabelece o piso salarial da categoria, mas continua sendo ignorada por inúmeros gestores públicos. De acordo com pesquisas, mais de 70% dos editais de concursos públicos e processos seletivos não respeitam o piso salarial determinado por lei.

Diante dessa realidade, a Segunda Caravana Nacional pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, que acontece entre os dias 26 e 29 de maio em Brasília, representa mais que uma mobilização — é um grito coletivo de resistência. O SOERGS estará presente, representando o Estado do Rio Grande do Sul, com seus diretores, ao lado de entidades de todo o País, cobrando dos parlamentares o avanço dos Projetos de Leis que atualizam e reforçam a aplicação do piso salarial: o PL 765/15 e o PL 1.365/22.

É tempo de recuperar o respeito, a ética e a dignidade. Não há como falar em saúde pública eficaz sem reconhecer, valorizar e remunerar de forma justa quem carrega esse sistema sobre os ombros. O futuro da odontologia e da medicina públicas passa pela coragem de enfrentar os desafios e de construir, juntos, um caminho de dignidade profissional.

O SOERGS seguirá na luta — por todos, pelo SUS e por uma odontologia respeitada.

Presidente do Sindicato dos Odontologistas do RS e cirurgião dentista