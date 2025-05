Transformação que conecta com o futuro

André Guaragna

As empresas públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), como a Procempa, são peças-chave no desenvolvimento das infraestruturas tecnológicas que sustentam o setor público e impulsionam a transformação das cidades inteligentes. São elas que fazem a ponte entre o universo público e as inovações tecnológicas, criando soluções que otimizam serviços, garantem acessibilidade e promovem segurança no tratamento das informações.

Nesse cenário, a inovação aberta, somada ao poder transformador da inteligência artificial, vem se consolidando como um dos principais vetores para o crescimento e a sustentabilidade financeira dessas organizações. Ao romper com modelos tradicionais e abrir as portas para colaborações com startups, institutos de pesquisa e parcerias público-privadas, essas empresas ampliam seu repertório técnico, testam novas possibilidades e se posicionam como protagonistas na entrega de soluções tecnológicas aplicáveis a contextos diversos, nacionais e até internacionais.

Foi com esse espírito que, no final de 2024, a Procempa lançou o Procempa OpenLab, programa de inovação aberta que conecta o ecossistema a desafios reais da cidade. A iniciativa tem como objetivo estimular o desenvolvimento de soluções que façam sentido para Porto Alegre, ampliando a capacidade de resposta da administração pública e antecipando demandas concretas com agilidade e visão de futuro.

A inteligência Artificial, por sua vez, tem se mostrado uma aliada estratégica. Ela permite combinar big data e análises avançadas para melhorar processos e elevar a qualidade dos serviços. Seu uso facilita a compreensão das necessidades da população e permite desenvolver soluções personalizadas, mais efetivas. Na Procempa, já estamos colhendo resultados com iniciativas como o SmartGen, IA generativa da Prefeitura; o Mirai, voltado à predição de câncer de mama; e o Skican, que atua na detecção precoce de câncer de pele.

Essa combinação entre inovação aberta e IA é mais do que tendência: é o caminho para garantir relevância, explorar novos mercados e construir um futuro financeiramente sustentável em meio à acelerada transformação digital. E esse é só o começo.

Diretor Administrativo Financeiro da Procempa