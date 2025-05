Porto Alegre: oportunidades diante dos desafios

André Coronel

As enchentes que atingiram Porto Alegre em 2024 não foram apenas um desastre climático de proporções históricas — mas um chamado urgente à ação. Ação que vai além da reconstrução: trata-se de transformar profundamente a cidade. É hora de recompor vínculos, fortalecer a confiança da população no poder público e agir com coragem diante da nova realidade climática que se impõe.

Diante da dor e das perdas, surgem também a necessidade e a oportunidade de repensar a cidade sob novas perspectivas sociais, ambientais e políticas. Isso exige união entre entes federados, universidades, setor privado e, sobretudo, a sociedade civil. Porto Alegre não pode — e não vai — ser a mesma. É hora de virar a chave: assumir o planejamento como princípio e trocar a lógica da reação pela cultura da prevenção.

Estamos construindo um projeto de Estado — um compromisso duradouro que transcende interesses eleitorais e ideológicos. A reconstrução da cidade e a adaptação às mudanças climáticas estão acima de disputas políticas: é uma tarefa coletiva, voltada às próximas gerações.

Um avanço decisivo nesse processo de reconstrução e planejamento do futuro foi a captação de aproximadamente R$ 6 bilhões em financiamentos nacionais e internacionais. Recursos que, quando executados, permitirão enfrentar desafios históricos da infraestrutura urbana e recuperar com qualidade as áreas atingidas pelas enchentes.

Paralelamente, a prefeitura já executa ações emergenciais e estruturantes: obras de elevação nos diques do Sarandi e da Fiergs, projeto do dique do Anchieta — essencial para a proteção do aeroporto —, estudo sobre a estabilidade das estruturas de contenção, fechamento de sete comportas, modernização das casas de bombas e recuperação do Muro da Mauá, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Obras emergenciais são indispensáveis, mas o verdadeiro avanço virá quando conseguirmos alcançar uma cidade capaz de resistir, proteger e acolher. A dificuldade nos uniu — não apenas na resposta imediata, mas na construção de uma Porto Alegre mais resiliente. Reconstruir nossa Capital é, acima de tudo, cuidar das pessoas. É transformar a dor em força para fazer diferente.

Seguiremos em frente com a certeza de que temos coragem para recomeçar, solidariedade para não deixar ninguém para trás e memória e determinação para construir um futuro repleto de esperança.

Secretário-geral de Governo da Prefeitura de Porto Alegre