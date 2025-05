Indústria naval: normas, desafios e futuro

Thiago Nascimento

A indústria naval é um dos pilares do comércio global. Como em outros setores, há desafios técnicos, financeiros e operacionais; mas o setor naval também enfrenta uma enorme complexidade regulatória. Com a crescente ênfase na sustentabilidade e na inovação, o ambiente regulatório da indústria naval tem se transformado e trazido consigo desafios e oportunidades.

Entidades como a Organização Marítima Internacional (IMO) e autoridades nacionais estabelecem padrões que regem desde a construção e manutenção de embarcações até as operações diárias no mar. Essas regulamentações são cruciais para prevenir acidentes, reduzir impactos ambientais, e garantir conformidade com normas internacionais de comércio e segurança.

A crescente pressão para reduzir emissões torna regulamentações cada vez mais rigorosas, e segui-las exige investir em tecnologia. A resposta para uma indústria naval mais verde é adotar soluções de big data, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), entre outros. Implantar essas tecnologias, por

sua vez, implica a realização de auditorias, certificações e modificações nos navios. Como consequência, adaptar-se a regulamentações pode ser dispendioso, principalmente para empresas pequenas e para aquelas que operam em múltiplas regiões.

Se regulamentações trazem desafios, também promovem oportunidades, como financiamento verde, alternativas de baixo carbono e novos modelos de leasing. Terá destaque no mercado a empresa que liderar a inovação, adotando práticas mais sustentáveis, assim como aquela que cumprir normas

regulatórias de forma eficiente, com certificações de compliance ISO 14001 e ISO 9001, por exemplo. Tecnologias que promovem a eficiência energética e reduzem a pegada de carbono, como o uso de gás natural liquefeito e painéis solares, são altamente incentivadas por novas normas.

Embora desafiador, o ambiente regulatório garante a segurança e a responsabilidade ambiental da indústria. Se as regulações seguirem a Agenda 2030 da ONU e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a chave para o sucesso em um setor exigente e tecnológico será a capacidade de alinhar rapidamente as demandas regulatórias com estratégias de inovação e sustentabilidade.

CEO Maritime Ship Service