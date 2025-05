Leilão de energia pode transformar o setor

Paulo Mantovani

Os negócios no Brasil enfrentam um momento decisivo, com diversos desafios econômicos que podem impactar inúmeros setores. Essa realidade afeta os grandes projetos de infraestrutura no País, muitos dos quais precisaram ser postergados. Alguns, inclusive, ainda não têm previsão de sair do papel.

Contudo, determinados negócios, por sua importância e relevância, não podem esperar e já estão nos planos de grandes grupos. Um deles é o setor energético, com foco no próximo leilão de energia. Diferentemente do leilão de setembro de 2024, o próximo, em junho, será mais abrangente, e contemplará novos empreendimentos de geração hidrelétrica, eólica, solar e termelétrica; contratação de usinas termelétricas a gás existentes para os próximos anos; novos empreendimentos a gás e biocombustíveis; e ampliação da capacidade instalada de usinas hidrelétricas existentes.

Diante disso, é fundamental que os interessados se prepararem. O mercado de seguros tem um papel essencial na proteção contra riscos que possam comprometer a entrega da energia contratada, possuindo diversas coberturas, como os seguros paramétrico para fontes renováveis, cobrindo variações climáticas que reduzam a geração energética; ambiental e de responsabilidade civil, para cobrir riscos de impacto ambiental; e de interrupção de negócios, que protege geradores contra perdas financeiras causadas por falhas técnicas, eventos naturais ou problemas regulatórios.

No próximo leilão, o seguro garantia ganha protagonismo, pois assegura que o projeto será entregue no prazo e conforme especificações contratuais. Com ele, há mitigação de riscos, mais confiança e credibilidade, além de facilidade na contratação e versatilidade, já que pode ser customizado para cada fase do leilão.

Além dessas proteções, a contratação de seguros traz vantagens estratégicas como a prevenção e mitigação de riscos. Em um cenário de crescente instabilidade climática, é essencial adotar mecanismos e tecnologias que fortaleçam a proteção do setor energético, como modelos preditivos que utilizam IA e IoT, para identificar e mapear riscos.

O Brasil enfrenta desafios no setor energético, com o consumo aumentando, o que exige investimentos e modernizações nos sistemas de geração, e evidencia que o próximo leilão será fundamental para os negócios, para o setor energético e para o Brasil. Agora é o momento de se preparar, garantir as proteções e mapear riscos para mitigá-los.

Diretor de recursos naturais da WTW