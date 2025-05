Para brincar em família

Caliandra TroianBrincar é a linguagem da infância — tão essencial quanto respirar. Está em todos os lugares: no banho, no parque, na cozinha, entre panelas e colheres. É assim que a criança se expressa, experimenta o mundo e descobre a si mesma. Mas será que estamos realmente permitindo que ela brinque como precisa?Muitas vezes, sem perceber, interrompemos esse universo: “Larga isso!”, “Agora não!”, “Vamos logo!”. Em vez de liberdade, oferecemos pressa; em vez de imaginação, impomos limites. Sem perceber, nós, adultos, invadimos um território que não nos pertence, e os pequenos precisam de estímulo para explorar o mundo em que vivemos.Filosofias como Montessori, Waldorf e Reggio Emilia valorizam a infância em sua essência. Montessori estimula a autonomia, Waldorf integra arte e sensibilidade ao cotidiano, e Reggio Emilia reconhece as múltiplas linguagens da criança. Juntas, essas abordagens nos inspiram a respeitar os tempos, os interesses e as potências de cada ser em desenvolvimento.Agora, imagine um lugar onde tudo isso se une ao lazer e à arte, dando vida a experiências únicas para crianças, jovens e famílias. Assim nasce o Estação Téti, em Caxias do Sul. Localizado na histórica Estação Férrea, o espaço reúne café temático, área maker, palco para apresentações e ambientes lúdicos pensados para cada faixa etária em uma programação completa.Para os pequenos, é um convite ao brincar livre. Para os adolescentes e pré-adolescentes, um espaço de expressão, convivência e criatividade. Para as famílias, oportunidades de conexão e memórias afetivas que duram para sempre. Tudo isso como protagonista de um local colorido, leve, inovador e, sobretudo, repleto de possibilidades para pessoas de todas as faixas etárias. O Estação Téti nasce como um convite à reconexão com o que é essencial: deixar as crianças serem crianças. Porque, no fundo, brincar é a forma mais bonita de aprender a viver.