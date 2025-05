O desafio da mão de obra

Susana Kakuta

O Rio Grande do Sul enfrenta uma crise sem precedentes na disponibilidade de mão de obra qualificada, impactando a produção e os investimentos industriais. Segundo pesquisa da Fiergs, 32% dos industriais apontam a falta de trabalhadores como principal obstáculo à produção, e 48% como barreira para novos investimentos.

O problema vai além de um desequilíbrio pontual: é resultado de fatores estruturais, demográficos e conjunturais que exigem ação imediata.

Mesmo com salários mais atrativos, ajustados acima da inflação, as indústrias enfrentam dificuldades para preencher vagas. O desemprego está em 5,2% (2024), o mais baixo em anos, enquanto o Estado perde população - 700 mil habitantes entre 2000 e 2022, com projeção de pico populacional já em 2026. A migração e o envelhecimento da população também reduzem a força de trabalho ativa. As enchentes de 2024 agravaram a situação, deslocando famílias e afetando cadeias produtivas.

Além disso, programas de transferência de renda competem com o mercado formal, reduzindo a atratividade de vagas de baixa qualificação. A alta rotatividade e demissões voluntárias refletem a disputa por profissionais qualificados.

O Sistema Fiergs atua na qualificação profissional, conectando empresas e talentos. No ano passado, o Sesi e o Senai registraram 154 mil alunos matriculados no Rio Grande do Sul, com a previsão de novos investimentos em suas unidades. Também estamos propondo programas inéditos como o Indústria Acolhedora, de integração de imigrantes, em parceria com a ONU; Soldado Cidadão, que objetiva capacitar 10 mil jovens; convênio com o Governo Federal para qualificação de jovens e adultos; e a parceria com a Secretaria de Educação com a presença nas trilhas de aprendizagem no ensino médio público estadual.

Assim, o Sistema Fiergs, na gestão do presidente Claudio Bier, contribui ativamente para resolver esse desafio que tem repercussões negativas no desenvolvimento econômico e social do Estado atingindo toda a comunidade gaúcha.

Diretora Regional do Sesi/Senai/IEL