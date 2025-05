Longevidade empresarial e resiliência

Ilton Roberto Brum de Oliveira

A longevidade dos negócios é algo que a maioria das empresas deseja. Para isso, é consenso de que a resiliência deve fazer parte da gestão. O substantivo, usado no sentido figurado, cabe tão bem para reunir todas as competências que um empreendimento, de fato, precisa manter para construir uma história sustentável por mais de um século, por exemplo.

O dado já é conhecido e persiste: no País, seis de cada dez empresas abertas encerram as suas atividades antes dos primeiros cinco anos de operação, conforme a Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, divulgada em 2019, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante dessa informação, destaca-se a importância de uma administração com um planejamento sólido, transparente, comprometida e preocupada com todos com quem uma marca se relaciona.

Em maio, o GBOEX completa 112 anos de sua fundação. Inicialmente, em 1913, pensado para o público militar, expandiu, em 1965, os seus produtos e serviços para todos os públicos, para aqueles que valorizam proteger as famílias e buscam por tranquilidade. Em mais de um século, nossa trajetória superou eventos históricos, culturais e do mercado, possibilitando com que nos adaptássemos, inovando e usufruindo dos ensinamentos que cada época trouxe para a sociedade.

Por um lado, o longo tempo assinala os nossos valores empresariais - a tradição, a solidez e a segurança. Em outra perspectiva, estar aqui, nestes dias, com projetos em andamento e bem definidos, com crescimento, nos traz a certeza de que seguimos no caminho da boa administração, do compromisso com a atualização constante, com a adequação de processos, mas, ainda mais evidente, com o que nos faz ter identidade: o cuidado com as pessoas.

Se o Brasil passou por mudanças em todos esses momentos, o Rio Grande do Sul, sede do GBOEX, enfrentou uma ainda mais recente no ano passado, com as enchentes que afligiram o Estado. Mais uma vez, convivemos e nos reinventamos. Inicialmente, estendendo a mão para quem mais precisava, nossos colaboradores, e participando de muitas outras ações. Isso nos trouxe a este mês, depois de um ano, rememorando a solidariedade do período e levando esse exemplo de transformação, com o zelo no presente e no futuro dos brasileiros, entendendo os desafios e prontos para o amanhã.

Diretor-presidente da Diretoria Executiva do GBOEX