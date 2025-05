Empresas que acolhem: o papel das empresas na jornada da maternidade

Daniane BergaminiO Dia das Mães é uma data importante para as empresas. Todos os anos são realizadas diversas ações comerciais e de endomarketing para celebrar e homenagear essa figura tão importante. Mas, é importante refletirmos, não apenas nesse dia, e sim durante todo o ano, sobre a realidade das mães no mercado de trabalho e o quanto isso impacta diversos fatores socioculturais. Isso porque as organizações possuem um papel fundamental nesse contexto e influenciam de forma direta na construção de ambientes de trabalho mais inclusivos e igualitários.E esse olhar mais atento começa já na gestação, fase em que o apoio da empresa pode fazer toda a diferença. Disponibilizar uma jornada de trabalho mais flexível, por exemplo, é uma ótima forma de garantir mais conforto e segurança para a saúde física e mental da gestante. Além de minimizar o estresse e a tensão do trabalho sobre a mulher, também pode ajudá-la a se manter mais produtiva e eficiente em suas tarefas, bem como diminuir os riscos à saúde da grávida e seu bebê, já que diversos problemas relacionados a deslocamento e cumprimento de horários são minimizados. É preciso considerar, também que, para além dos direitos assegurados por lei durante o período da maternidade, existem diversos benefícios corporativos que podem ser incluídos pela empresa para oferecer maior suporte aos profissionais seja por meio do plano de saúde, auxílio-creche ou curso preparatório para pais.Já pensando em infraestrutura, há três motivos principais que justificam a necessidade de haver uma sala de apoio à amamentação e de retirada de leite materno, com geladeira, poltrona e ambiente tranquilo para as mães e seus bebês: manter a produção do leite, proporcionar o alívio do desconforto das mamas que ingurgitam durante o longo período que passam no trabalho e também o armazenamento correto do leite materno, com vistas à alimentação do seu próprio filho ou para doação a um banco de leite humano. Por isso, disponibilizar um ambiente exclusivo para amamentação é de extrema importância, principalmente se o modelo de trabalho for o presencial.Mas, talvez o mais importante seja oferecer apoio emocional durante a gravidez e, ativamente, acolher a profissional. Por conta de alterações hormonais e físicas, diversas mudanças podem ser ocasionadas em sua saúde mental e seu bem-estar. Nesse cenário, deveria ser papel também das empresas ajudá-las a passar pelos momentos mais delicados e evitar o desenvolvimento de quadros mais graves como a depressão, por exemplo. Por isso, realizar um diálogo claro e transparente com a colaboradora gestante referente às suas responsabilidades durante o período da maternidade é essencial para o alinhamento das expectativas de ambas as partes. É importante entender a forma que a colaboradora se sente durante a gravidez e se as tarefas atribuídas estão sendo realizadas de forma confortável. Diretora Financeira Administrativa da Progic, empresa líder em comunicação interna no Brasil