Propostas para o desenvolvimento

Flávio Presser

Neste ano de 2025, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul buscará contribuir com o oferecimento de soluções técnicas viáveis para o Plano de Desenvolvimento lançado pelo Governo do Estado. Para tanto, contará com a ampla expertise dos profissionais gaúchos da área tecnológica que ao longo de quase 95 anos de atuação da entidade, permitiram que ela, de forma decisiva, se fizesse presente na busca de melhores soluções para a melhoria da infraestrutura e para a consolidação do ambiente de inovação e de desenvolvimento tecnológico das atividades produtivas de nosso estado.

Agora, o desafio assume proporções gigantescas, pois trata-se de identificar alternativas para assegurar a própria sobrevivência sustentável do nosso Estado, cuja economia vem agora sendo fortemente abalada por sucessivas catástrofes climáticas.

Nesse sentido, pretendemos levar a efeito, nos próximos meses, uma série de debates focados nos grandes eixos que compõem o Plano Econômico, como a Sustentabilidade (Efeitos Climáticos, Cidades Inteligentes), Adensamento da Cadeia Produtiva (atração de Investimentos), Transformação Digital e Transição Energética, por exemplo.

Gostaríamos de contar, em tais encontros, com a participação das entidades representativas das atividades empresariais e profissionais de maneira a se definir propostas consistentes para seu encaminhamento ao Executivo estadual respaldadas pelo seu embasamento técnico - científico.

Da sua viabilidade e exequibilidade muito dependerá a superação dos desafios do desenvolvimento rio-grandense, como as desigualdades regionais, sua infraestrutura deficiente, sua necessária reindustrialização e a vulnerabilidade climática presente no setor agropecuário, de modo que possa dar dinamismo à sua economia e assegure a oferta de oportunidades de emprego e renda às atuais e futuras gerações.

A SERGS com o propósito de ser uma entidade inclusiva quer contribuir para que de forma colaborativa possa oferecer uma agenda de Estado convergente e que atenda aos interesses maiores da sociedade gaúcha. Desta forma reuniremos esforços para que o RS alcance o seu desenvolvimento sustentável, que trague uma melhor qualidade de vida e promova mais igualdade social.

Engenheiro e vice-presidente de Comunicação, da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul - SERGS