A cada 20 segundos nasce um 50+

Martin Henkel

A cada exatos 20 segundos o Brasil ganha um novo 50+ que passa a integrar a Economia Prateada. Nenhum outro grupo etário tem um crescimento nesta velocidade e principalmente com esta capacidade de consumo. Considerando todas as origens de renda, ao somarmos tudo o que foi gerado com trabalho, investimentos, aluguéis, aposentadorias, pensões e fontes diversas, passam pelas contas dos 50+ quase R$ 2 trilhões por ano.



Esta é uma foto da "floresta”. Ao observamos de perto veremos que os padrões de consumo vão se diferenciando em uma matriz que considera grupos etários a cada cinco anos, renda, grau de instrução, envelhecimento saudável ou com comorbidades, dependência ou independência financeira de filhos, atitude, uma grande variação no estilo individual que cria dezenas de Personas. Ter isso em mente ajuda na elaboração tanto da comunicação quanto das estratégias de relacionamento.



Em comum o fato de 76% das pessoas com faixa etária a partir de 60 anos possuírem smartphone. Comprado ou ganho de segunda mão de um filho ou neto, eles já estão lá. Experimentando as dificuldades de uma UI que na maioria das vezes ignora esse usuário.



Ativo desde 2019, o Contador SeniorLab Longevidade, que pode ser acompanhado em tempo real, foi atualizado com os dados divulgados pelo IBGE, que permitiram revisitar o algoritmo de cálculo, e a novidade é que a velocidade de envelhecimento da população residente no Brasil aumentou novamente.



Isoladamente dentro do grupo 50+, as mulheres alcançaram uma velocidade de crescimento bem mais acelerado que os homens. A cada 38 segundos a Economia Prateada ganha mais uma consumidora. Para os homens a velocidade de crescimento é de um homem a cada 46 segundos. Nesta corrida teremos no meio do ano de 2025 32,3 milhões de mulheres 50+ enquanto os homens desta faixa etária serão 27 milhões.



Quando observamos o recorte populacional 60+ a velocidade de crescimento também acelerou. Em 2021 tínhamos uma razão de crescimento de um 60+ a cada 28 segundos e agora passa para um novo 60+ a cada 26,5 segundos. A velocidade aumentou em 7,2% e em 2025 vai acelerar ainda mais.



Em 2019 quando iniciamos este monitoramento a razão de crescimento era de um novo 50+ a cada 21 segundos e hoje, com um segundo a menos, temos uma aceleração de 4,8%, o que, no final do dia, mês e ano representa uma enorme diferença. As pessoas devem ter encontrado esta informação em outros locais sem citarem a fonte, mas esse é um mérito importante deste projeto e das horas de cálculos da SeniorLab e a Longevidade Expo+Fórum.



Voltemos à renda total desta população que encosta nos R$ 2 trilhões/ano. Como em todas as gerações, quem usa uma vez não vive mais sem smartphone. O desafio é como oferecer uma melhor experiência de interface e garantir que o cliente não migre para um concorrente? A arte é fazer isso da forma certa, sem os preconceitos etários que enterram projetos incríveis e com a sutileza que esse cliente aprecia. Nossos designers não aprenderam sobre esse consumidor na universidade e mesmo quem vive neste mundo há dez anos, como eu, está aprendendo diariamente. Em um Brasil imenso, cheio de realidades, brasileiros de todos os níveis de escolaridade, um singelo exemplo é o que o validador de CPF pode fazer durante o login no aplicativo Meu INSS. Ao digitar o terceiro dígito dos onze que o compõe, aparecia em letras garrafais “CPF Inválido”. Imagine um usuário inexperiente, como são a maioria dos brasileiros humildes lendo que o Governo diz que seu CPF está inválido. Mais um na fila da agência da Previdência Social.

Co fundador do Terra da Longevidade Negócios, Professor convidado de Marketing 60+ na FGV e CEO da SeniorLab