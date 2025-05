Ver o mundo com outros olhos

Bruno Schneider de Araujo

Problemas de visão impactam diretamente em diversas esferas da nossa vida: eles dificultam o aprendizado escolar, reduzem a produtividade no trabalho, comprometem a mobilidade de idosos e aumentam o risco de acidentes domésticos e no trânsito.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% das causas de deficiência visual nos indivíduos de todo o mundo poderiam ser prevenidas ou tratadas com diagnóstico precoce e acompanhamento oftalmológico regular. São ações que compreendem uma atenção especial desde os primeiros anos de vida até a idade avançada.

Motivos para que este 7 de maio, Dia do Oftalmologista, represente uma data que vai além da homenagem à nossa profissão. Além de uma excelente oportunidade de refletir sobre o impacto silencioso, mas essencial, dos cuidados com a saúde ocular na vida de cada pessoa.

Como médico oftalmologista, posso relatar que cada paciente que volta a enxergar nitidamente depois de uma cirurgia ou criança que descobre as letras do mundo após colocar os primeiros óculos nos lembra por que escolhemos essa profissão. Ela significa melhorias na saúde, autonomia e um novo olhar para a vida.

Em tempos de tanta exposição a telas, envelhecimento populacional e de constantes desigualdades no acesso à saúde, o dia a dia vai além do trabalho em consultórios e hospitais. Nossa atuação também se expande para missões como educar a população sobre hábitos saudáveis para a visão, prevenir doenças silenciosas que podem comprometer a qualidade de vida e tratar com empatia e precisão técnica cada paciente.

Papel que a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (SORIGS) vem desenvolvendo lado a lado com a população gaúcha. Assumimos o compromisso sincero com a educação em saúde ocular e no fortalecimento da especialidade. A oftalmologia combina tecnologia de ponta, conhecimento científico e responsabilidade social.

Ao mesmo tempo, seguimos empenhados com a população do nosso estado. Um trabalho contínuo de promover campanhas de conscientização, mutirões de atendimentos oftalmológicos e ações educativas voltadas à prevenção de doenças oculares. Um entendimento de que cuidar da saúde dos olhos é investir no bem-estar e no desenvolvimento humano.

Presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (SORIGS)