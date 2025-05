As bodas de prata da Educação

Este ano, no dia 28 de abril, completamos 25 anos da criação do Dia Mundial da Educação. A data foi criada durante o Fórum Mundial da Educação de Dakar (capital do Senegal) e acordada entre 164 países, entre eles o Brasil, simbolizando o compromisso dessas nações com o desenvolvimento da educação até 2030.

Faltam apenas cinco anos para acabar este "prazo" e o que vemos no Brasil de hoje? Seguimos no fim da lista do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Entre os 56 países que participam, membros e parceiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ficamos na 44ª posição em 2024. Somamos apenas 23 pontos, em uma escala de 0 a 60, dez abaixo da média da OCDE, ficando atrás de outras nações latino-americanas, como Uruguai, Colômbia e Peru.

A pergunta que surge é: será que estamos no caminho certo? Os dados não nos mostram uma significativa evolução. Seguindo a premissa do dito popular "em time que está ganhando não se mexe", será que não devemos, então, mexer nesse time? Traçar um novo plano e escalar novos jogadores? Ou, até mesmo, mudá-los de posição? Em um país com tantas desigualdades, já passou da hora do Brasil focar em uma gestão eficiente, com políticas públicas que garantam o acesso à educação de qualidade para todos. Não há desenvolvimento sem educação.

Os desafios são inúmeros e ainda temos um longo caminho a percorrer. Acreditamos que a união e as parcerias público-privadas constituem mais uma alternativa para alcançar resultados. A Fecomércio-RS, enquanto entidade representativa do setor terciário, setor que mais gera emprego e responsável por mais de 50% do PIB no RS, por meio dos seus braços sociais, Sesc e Senac, acredita na educação como um agente de mudança. Diariamente, impactamos milhões de brasileiros, investindo constantemente em nossas escolas, em todos os níveis de educação. Além da educação infantil, o Sesc tem escolas de Ensino Fundamental desde 2021, enquanto o Senac oferta Ensino Médio, desde 2019, e seus tradicionais cursos de formação profissional, graduação e pós-graduação. Estamos fazendo a nossa parte, lutando por um presente e futuro melhores. Juntos nós podemos mais. Sabemos que, como sociedade, não tem caminho fácil. Mas é preciso sair do mundo das promessas e dar um passo concreto.

Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac