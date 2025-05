Na última semana foi anunciada pela Executiva Nacional do PSDB, a aprovação, por unanimidade, do avanço das tratativas para fusão do partido com o Podemos. A definição, ainda que careça do aval das convenções partidárias, previstas para junho, representa um passo importante na construção de alternativas para as eleições que se avizinham, e para o futuro de ambos os partidos.

Vencer a polarização é o maior desafio do Brasil atualmente. Por isso, não se trata meramente de uma estratégia para superar o encolhimento das bancadas. A possível fusão entre as siglas é um exemplo contra a polarização. São dois importantes partidos do Centro Democrático que podem servir de exemplo na busca por um objetivo comum: união de forças em prol do interesse público e da democracia.

Mesmo com todos os desafios, em Porto Alegre, os tucanos, hoje federados com o Cidadania, conseguiram aumentar seu tamanho nas últimas eleições - mesmo sem uma candidatura própria ao Executivo - constituindo uma das maiores bancadas da Câmara de Vereadores. E no que diz respeito ao Parlamento da Capital, a fusão com o Podemos faria com que essa bancada se tornasse de fato a maior, com 5 parlamentares.

Infelizmente, o LuloBolsonarismo tem conseguido manter a maior parte das bolhas eleitorais, limitadas e mobilizadas permanentemente dentro de seus dois extremos. De fato, será um grande desafio para essa nova força política, representada pela fusão entre PSDB e Podemos, encontrar caminhos para apresentar-se como alternativa para os eleitores que estão fartos de discussões meramente ideológicas e que não conversam com suas reais necessidades.

Será necessário muito empenho e diálogo na construção deste movimento. As definições futuras são importantes e audaciosas. Queremos elevar o Centro Democrático e sinalizar aos partidos a ideia real de que superar a polarização é mais importante que o pragmatismo político e suas individualidades partidárias. Trata-se da esperança de um Brasil sem polarização e da política pelos motivos certos!

Presidente da executiva municipal do PSDB/Porto Alegre