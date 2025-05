Desafios do sindicalismo no Brasil

Cezar Henrique Ferreira



Desde a reforma trabalhista de 2017, o movimento sindical enfrenta um dos períodos mais desafiadores. A precarização de direitos, o enfraquecimento dos sindicatos e a fragilização das relações laborais refletem uma política que privilegia o capital em detrimento da dignidade e da valorização do trabalho.



A extinção da contribuição sindical obrigatória e a retórica de deslegitimação dos sindicatos compõem um cenário de hostilidade institucional que não pode ser ignorado. Criou-se a imagem de que sindicatos são obsoletos e obstruem o progresso. Nada poderia estar mais distante da realidade. A convicção em nosso papel social permanece inabalável.



Sindicatos são peças-chave para uma sociedade democrática. Defendem direitos coletivos, promovem qualificação profissional, colaboram com políticas públicas e representam, de forma estruturada, interesses de categorias fundamentais ao desenvolvimento. O SENGE-RS é prova viva disso.



Temos nos reinventado para além das pautas salariais. Defendemos o serviço público de qualidade, a Engenharia nacional, a ética profissional, a formação contínua e uma visão estratégica de país. Fortalecemos o diálogo com a base, investimos em comunicação, estabelecemos parcerias e reafirmamos nosso compromisso com a cidadania.



O ataque aos sindicatos é um ataque à democracia. Sindicatos são espaços de participação cidadã, de resistência organizada e de projetos coletivos. Onde há sindicato forte e atuante, há equilíbrio nas relações de poder e na defesa da soberania.



Ou aprofundamos a lógica da flexibilização irrestrita, da individualização dos conflitos e da fragilização do trabalho ou retomamos um projeto de desenvolvimento, inclusão e justiça social. A Engenharia tem muito a contribuir. E os sindicatos estão prontos para liderar esse desafio.



A reconstrução do movimento sindical exige coragem, criatividade e compromisso. Requer consciência de que a democracia não se sustenta sem trabalhadores organizados e representados. Seguimos firmes nesta missão.

Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS)