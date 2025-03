Celebrando Porto Alegre e a educação do porvir

Marcos QuadrosNossa querida Porto Alegre celebra seus 253 anos, um marco que evoca a trajetória de uma cidade vibrante e rica em tradições. Desde a chegada dos açorianos, a capital de todos os gaúchos contou com a inventividade de sua gente e o vigor de suas empresas para gradualmente se consolidar como um polo com forte presença no cenário econômico, social e cultural do Cone Sul. Abalados pela calamidade de maio de 2024, alguns bairros e o Centro Histórico ainda se esforçam para superar as adversidades. Mas o atingimento de tal objetivo certamente passa pelo suporte de instituições que apostam nestas regiões e são capazes de estimular a qualificação e o crescimento pessoal de seus moradores e daqueles que transitam por estes locais, dinamizando todo o entorno por meio da atividade econômica e outras iniciativas que fortalecem a comunidade. Nesse contexto, vale ressaltar que a educação superior tem sido um pilar fundamental para o desenvolvimento da cidade. De fato, a educação superior se mostra essencial para o incremento sistemático da renda e da qualidade de vida, à medida que tende a formar cidadãos mais preparados para superar os desafios do presente e do futuro. A educação superior não apenas prepara os alunos para suas carreiras profissionais, mas os habilita a se tornarem agentes ativos na melhoria da sociedade como um todo. Assim, ao exaltarmos o aniversário de Porto Alegre, é essencial reconhecermos a importância da educação superior na construção histórica da cidade e a necessidade de inserirmos seus atores nos projetos que visem tornar a Capital mais próspera e inovadora daqui em diante. A Estácio, situada há 32 anos no coração do Centro Histórico, é um exemplo claro de como a educação pode contribuir para esse processo de deixarmos a nossa “Porto” ainda mais alegre e viva. Cientista político e gerente acadêmico da Estácio Porto Alegre