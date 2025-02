Mais saúde para o Litoral Norte

Mauro Borges

O Litoral Norte tem passado por grandes transformações nos últimos anos. Suas cidades estão entre as que mais cresceram no Estado, segundo o Censo de 2022. Algumas delas, como Imbé e Balneário Pinhal, dobraram sua população em duas décadas.

Mais do que um destino turístico, a região se tornou um projeto de vida para quem quer bem-estar e qualidade de vida. E isso contribuiu para uma série de grandes investimentos, como em infraestrutura e empreendimentos imobiliários — o valor geral de vendas (VGV) local, em breve, deve ser o maior do Rio Grande do Sul.

Por outro lado, esse movimento expõe necessidades de melhorias em diversas áreas. É o caso da saúde: o Litoral Norte ainda não possui instituições que ofereçam serviços de maior complexidade, o que exige deslocamentos para Porto Alegre ou outras regiões.

Para mudar essa realidade, criamos o movimento Pró-Saúde Litoral. Estamos reunindo empresários, planos de saúde, instituições médicas, indústria e agentes públicos em busca de soluções para transformar o atendimento na região.

Tivemos avanços recentes, como o Hospital Lifeplus, de Xangri-Lá, que hoje oferece serviços de excelência, e o Markho Life, que será a primeira instituição de alta complexidade do Litoral, em Capão da Canoa.

Mas é possível ir além. Buscamos uma rede estruturada, com inovação, assistência e educação, trazendo mais serviços, mais profissionais e, assim, assegurar uma atenção eficiente para a demanda da região.

E, também, tornar o Litoral um destino não apenas para quem busca as praias, mas saúde de qualidade. O turismo médico é uma das grandes potencialidades do Rio Grande do Sul — e nossa região, ao aliar esses dois atrativos, tem uma enorme oportunidade em desenvolvimento econômico e social.

Mais saúde para o Litoral é mais qualidade de vida, mais crescimento e, acima de tudo, um futuro melhor para todos.

Sócio e diretor do Hospital LifePlus de Xangri-Lá