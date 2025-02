Leonardo Lamachia

Juntos somos sempre mais fortes. Essa tem sido a marca indelével das ações da Ordem gaúcha ao longo dos últimos anos. Nessa equação, na qual somamos a dedicação, o esforço e a união, o resultado tem sido o êxito do trabalho, consagrado e reconhecido pela advocacia, no voto direto, na maior eleição de todos os tempos. A nossa obra é coletiva.

Essa união que nos consagrou a maior votação da história, em uma eleição moderna e inclusiva que oportunizou o voto presencial e online, ampliando a participação da advocacia e, portanto, ampliando a legitimidade do pleito e dos eleitos. Votação histórica, mérito das conselheiras e conselheiros, presidentes das 107 subseções, presidentes e membros de comissões, diretoria da CAARS e da ESA/RS.

Nossa primeira gestão foi histórica, dinâmica e aguerrida. Defendemos as prerrogativas da advocacia gaúcha de forma rigorosa e fervorosa. Estivemos em todos os rincões do Estado, ao lado da advocacia, para ouvir, debater, para receber críticas e encaminhar soluções. E foram muitas as soluções encaminhadas.

Programas estruturantes, elevações de entrância, aumento na remuneração da advocacia dativa, recorde no número de desagravos e audiências públicas, antecipação de mais de R$ 4 bilhões em precatórios federais no RS e a realização da Cidade da Advocacia são apenas alguns exemplos entre tantos avanços e conquistas.

Agora, é hora de reafirmar valores, propósitos e firmar posições. É hora de renovar a esperança em dias melhores e trabalhar para isso. Posições firmes da Ordem gaúcha não irão faltar, não porque esse seja um desejo da OAB, mas porque a advocacia e a sociedade rio-grandense precisam de posições claras e firmes, mesmo que isso desagrade esse ou aquele grupo, segmento social ou autoridade pública.

Se o sucesso, como disse Robert Collier, é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, posso dizer que a gestão que encerramos à frente da OAB do Rio Grande do Sul foi extremamente bem sucedida. E, que nos próximos três anos, temos muito o que fazer - e faremos! Seguimos com a mesma vontade e com a mesma garra por dias melhores para a advocacia gaúcha.

Advogado e presidente da OAB/RS