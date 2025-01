O que fazer com a saudade dentro de mim?

Valéria Viera Figueiredo

A saudade é um sentir, pode estar presente em um suspiro. Por vezes, ela vem no recordar de um momento que vivemos e ativa nossa memória afetiva. Nem sempre, ela nos trará tristeza ou vazio. A saudade pode ser sentida com carinho e gratidão, refletida nas experiências que vivemos e nos conecta com pessoas ou momentos marcantes, confirmando o quanto foram significativos para o nosso bem-estar e para quem somos hoje.

Quem nunca fechou os olhos e recordou, com um sorriso, momentos felizes e marcantes, seja com uma amizade, um amor, um sabor ou uma fase da vida? Recordar uma saudade positiva nos leva ao desejo de viver outros momentos alegres, servindo como combustível de vida. Esse sentimento nos impulsiona a retornar a lugares queridos, reunir pessoas que amamos, fazer a receita preferida de nossa infância e sentir aquele abraço que aquece.

A saudade reflete o quanto valorizamos algo ou alguém. Sentir falta é sinal de que essa conexão é significativa e está marcada em nossa construção emocional. Ao revisitar essas memórias, tornamos o presente mais consciente, priorizamos o que importa e caminhamos por estradas mais leves, prazerosas e que nos fazem bem.

Por falar em amor, é necessário falar no amor que está longe, que talvez seja impossível e que não respira mais. É possível que muitos se perguntem: como a saudade pode ser positiva diante da morte? Independente de qual direção a tua saudade te levar, não fuja dela, abrace-a, percorra as lembranças guardadas na memória e as que ficam arquivadas fisicamente, como fotos. A escrita também é um recurso poderoso. Escreva sobre a saudade, fale o que ficou por dizer. Isso ajuda a organizar emoções, alivia a confusão emocional e proporciona um espaço seguro para expressar sentimentos.

Mas se, ao sentir saudade, a lágrima insistir em cair, não se culpe. Está tudo bem. Somos humanos e nem sempre conseguimos lidar com tudo. Se isso acontecer, cuide de si, se acolha e viva sua saudade como lhe convier.

Docente do curso de Psicologia da Estácio Porto Alegre