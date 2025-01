Inovação na construção civil

Reinaldo Ferreira Sima

Reconhecida como um setor tradicional, a construção civil vive uma revolução tecnológica. A jornada começa nos bastidores, com o uso soluções avançadas para compra e legalização de terrenos, comercialização, produção, entrega e assistência técnica. No processo construtivo, a utilização de métodos como paredes de concreto e a adoção plena do BIM (Building Information Modeling) permite uma gestão otimizada da obra, garantindo o cumprimento dos prazos e aumentando a produtividade. A tecnologia permite ainda integrar etapas de comercialização e oferecer ao cliente, por exemplo, uma experiência imersiva, mostrando como o imóvel ficará antes de ser finalizado.

Para além do produto, a transformação ocorre também na experiência do cliente. A tecnologia deve englobar o relacionamento com a marca desde o primeiro contato até a concessão de crédito, negociação e compra, assinatura digital dos contratos, como já ocorre na MRV. Após a aquisição, nosso cliente tem acesso a um app que permite o acompanhamento da evolução da obra; gestão financeira e renegociação de parcelas; compra de itens via marketplace; e serviços como reservas de espaços e comunicação com o síndico.

As plataformas digitais também têm outro papel importante. Com iniciativas de comunidades digitais que incentivam a economia compartilhada nascem ideias simples, mas que facilitam o dia a dia das pessoas, como as caronas solidárias e compras em grupos. Isso democratiza o acesso a soluções e promove maior integração entre os moradores dos empreendimentos.

A próxima grande evolução será o uso de Inteligência Artificial para tornar o relacionamento do cliente com o produto mais intuitivo. Imagine um morador tirando uma foto da parede para saber se pode perfurá-la ou usando IA para solucionar problemas de manutenção em tempo real. Isso eliminará a necessidade de processos burocráticos como consultas a manuais.

A construção civil, tradicionalmente associada a métodos convencionais, está agora à frente de uma transformação digital que permeia todas as áreas do negócio, estabelecendo um novo paradigma para o setor. A tecnologia deixou de ser uma ferramenta para se tornar parte da estratégia do negócio. O futuro promete não só mais inovações, mas um equilíbrio inteligente entre tecnologia, custo e impacto social.

Diretor de Tecnologia da Informação e Transformação Digital da MRV