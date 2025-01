Celebração de tradição e esperança na vindima

Luciano Rebellatto

Na quinta-feira, dia 16 de janeiro, celebramos mais um marco para a vitivinicultura brasileira: a abertura oficial da colheita da uva no Rio Grande do Sul. Este é um momento de alegria, trabalho e renovação, que simboliza a força e a resiliência de milhares de famílias que dedicam suas vidas à cultura da uva e ao desenvolvimento de nossa rica tradição vitivinícola.

Este ano, a safra traz consigo uma expectativa excepcional. Projetamos colher entre 650 e 700 milhões de quilos de uva, um crescimento significativo de cerca de 45% em relação ao ano passado. Essa retomada de volume é fruto não apenas de condições climáticas mais favoráveis, mas também do comprometimento e do trabalho incansável dos produtores gaúchos.

A safra 2024-2025 se destaca pela qualidade. Durante todo o ciclo de desenvolvimento da uva, que começou em agosto de 2024, as condições climáticas foram regulares e benéficas. A seca no período da colheita permitiu uma maturação consistente, concentrando sabores e açúcares de forma ímpar. Os vinhos e os demais produtos que surgirem dessa safra certamente refletirão o terroir único do Rio Grande do Sul.

Além disso, o mercado consumidor espera ansiosamente pelos frutos desta vindima. A produção deste ano não apenas abastecerá o mercado, mas também contribuirá para atender a uma demanda reprimida decorrente da quebra de safra registrada em 2023. O ciclo se completa: do campo à mesa, a uva e seus derivados reforçam sua presença no cotidiano dos brasileiros, levando sabor e histórias de dedicação a cada lar.

Vale lembrar que o Rio Grande do Sul continua liderando a produção nacional de uvas, com cerca de 85% do total brasileiro. A Serra Gaúcha, por sua vez, permanece no epicentro desse universo, também com 85% da produção estadual. Esta liderança é motivo de orgulho e responsabilidade, um reconhecimento à força coletiva de nossos agricultores e à qualidade de nossos produtos.

A vindima também é uma festa. O enoturismo ganha destaque nesta época do ano, quando vinícolas e propriedades abrem suas portas para turistas ávidos por vivenciar a magia da colheita e da pisa das uvas. Com piqueniques harmonizados, almoços ao ar livre e uma infinidade de experiências sensoriais, nosso Estado se transforma em um palco de celebração e conexão com as raízes culturais da vitivinicultura.

A safra 2024-2025 é mais do que uma colheita: é uma renovação de esperanças, uma vitória da natureza e do trabalho humano. Em nome do Consevitis-RS, parabenizo todos os envolvidos neste ciclo virtuoso, que leva à mesa dos brasileiros não apenas uvas, vinhos e sucos, mas também a essência do que somos: um povo que sabe transformar desafios em conquistas.

Que tenhamos uma vindima próspera e que possamos continuar celebrando o que nos une em torno da mesa: o prazer de compartilhar momentos únicos e sabores inesquecíveis.

Boa safra a todos!

Presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS)