NRF 2025: varejo prova que os dados são o combustível fundamental da IA Generativa

Thiago Simonato

As lideranças presentes na NRF 2025, maior feira de varejo do mundo que começou no dia 12 de janeiro, em Nova York, confirmaram: a Inteligência Artificial (IA) Generativa é um dos temas mais quentes do momento. Porém, é perceptível o quanto a discussão está indo muito além de um hype passageiro.



Isso se deve principalmente ao seu pano de fundo: os dados. Líderes de gigantes como Levi's, Walmart e Craig destacaram em suas palestras que essa é a verdadeira chave para o sucesso dessa tecnologia.



Vários CEOs, CMOs, vice-presidentes ressaltaram a importância de organizar e investir em dados de qualidade, prontamente disponíveis para impulsionar a IA em diferentes áreas. Só assim os esforços que cercam essa ferramenta tecnológica irão caminhar em prol de todo o negócio, trazendo benefícios reais.



Os três ‘Cs’ da jornada de dados

Outro ponto interessante do debate sobre IA Generativa na feira foi levantado por Jennifer Acerra, vice-presidente de Customer Insights do Walmart. A executiva apresentou os três “Cs" essenciais para uma jornada de dados bem-sucedida: curiosidade, colaboração e coragem.



A curiosidade, segundo ela, é o motor para explorar oportunidades a partir dos dados. Já a colaboração entre times permite que as descobertas se tornem realidade. E a coragem é essencial para abraçar novas ferramentas digitais e transformar o potencial de cada uma delas em resultados concretos.



Dentro dessa dinâmica, também fica claro o quanto o papel da área de tecnologia mudou. CIOs e CTOs estão deixando de ser apenas suporte e assumindo posições estratégicas, participando ativamente das decisões das empresas.



Por essa razão, há um olhar cada vez mais atento para a capacitação dos profissionais do setor. Eles precisam se desenvolver para além de um âmbito técnico, entendendo cada particularidade e objetivo do negócio.



Todas essas tendências comprovam a importância crescente da tecnologia para o sucesso das empresas. A NRF 2025 deixa claro o quanto esse cenário, guiado pela IA generativa e os dados, já é uma realidade e deve ser um grande agente para promover resultados transformadores no futuro do varejo.



Diretor de Tecnologia e Produtos da Rock Encantech