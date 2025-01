2025: Um ano para construirmos um futuro melhor

Antonio Tuccilio

O início de um novo ano não é apenas a virada do calendário — é a renovação de esperanças, o reforço de compromissos e a oportunidade de trilhar novos caminhos. Em 2025, o Brasil encontra-se diante de um cenário que exige resiliência, colaboração e ações concretas para alcançar grandes objetivos.

Neste 1º de janeiro, prefeitos de todos os municípios brasileiros assumiram suas funções, carregando em suas posses os votos de confiança de milhões de brasileiros. No entanto, o verdadeiro motor de mudança não está apenas nas mãos de quem governa, mas na força coletiva: líderes públicos, servidores comprometidos e cidadãos atuantes.

Os desafios que o Brasil enfrenta em 2025 não são pequenos. Vivemos um período em que a recuperação econômica, a transformação digital e o fortalecimento das políticas públicas precisam ser priorizados. É um momento de unir esforços para liderar mudanças concretas que impactam diretamente a vida das pessoas.

Entre os objetivos mais urgentes, destacam-se: a melhoria na educação básica, com iniciativas que promovam igualdade de oportunidades para crianças e jovens; o fortalecimento do sistema de saúde pública, garantindo que ele seja acessível, eficiente e preparado para lidar com desafios que podem surgir; e a segurança, investindo em políticas que promovam a proteção da população, o combate à violência e a garantia dos direitos fundamentais em todas as esferas da sociedade. Também é crucial incentivar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, assegurando um futuro equilibrado para as próximas gerações.

Além disso, 2025 é o ano para reforçar a importância da valorização do servidor público. Não há governança de qualidade sem profissionais capacitados e motivados. Os servidores são a espinha dorsal da administração pública, responsáveis por implementar políticas e atender a população. Sua valorização não é apenas um reconhecimento, mas uma necessidade estratégica para que o Brasil funcione bem.

Porém, nada disso será possível sem uma gestão transparente e ética. É fundamental mostrar à população como os recursos públicos estão sendo usados, promovendo a confiança e o engajamento dos cidadãos. É hora de adotar soluções inovadoras, de integrar tecnologia aos processos administrativos e de garantir que a população tenha acesso a serviços públicos de qualidade.

A Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) acredita que, em 2025, é possível superar desafios e alcançar grandes conquistas. Nosso compromisso é com o fortalecimento das políticas públicas que atendam às necessidades reais da população e com a construção de um serviço público eficiente, ético e que faça a diferença na vida dos brasileiros.

Que 2025 seja o ano em que os cidadãos, servidores públicos e líderes se unam em torno de objetivos comuns, como justiça social, desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Juntos, podemos transformar esse novo ano em um marco de mudanças positivas para o país.

O futuro começa agora. E ele é construído por todos nós.

Vamos juntos!

Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos