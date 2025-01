A economia aquecida do Litoral Norte

Vitor Trevisan

O mercado imobiliário do Litoral Norte sempre se destacou no Estado, especialmente pelos condomínios de luxo. Hoje, a região tem um Valor Geral de Vendas de cerca de R$ 3 bilhões, segundo o Sinduscon. O número de lançamentos — seja de empreendimentos horizontais ou verticais — segue crescendo com opções direcionadas a outros públicos, em uma busca das urbanizadoras e construtoras por diferenciação em meio à forte concorrência. Entre 2019 e 2024, Tramandaí, Torres, Xangri-Lá e Capão da Canoa licenciaram 7,7 mil projetos imobiliários.

Esse movimento é reflexo do aumento populacional acelerado dos municípios após a pandemia — e foi reforçado após as enchentes de maio. Segundo o último Censo do IBGE, algumas cidades chegaram a registrar aumento de mais de 50% no número de moradores entre 2010 e 2022. São pessoas que chegaram para estabelecer residência com toda a família com foco em qualidade de vida. Ainda por conta do período de isolamento, a demanda por imóveis de veraneio segue ativa por parte daqueles que querem ter um espaço tranquilo e confortável perto da natureza para aproveitar com a família.

O cenário está mexendo com a economia, em um processo virtuoso que se realimenta. A chegada de escolas particulares de referência, o alto investimento em saneamento básico e o anúncio de novos hospitais — incluindo o primeiro de alta complexidade da região — vão atrair ainda mais moradores. E residentes em idade ativa, ou seja, que vão consumir e criar oportunidades, mas também atuarão em suas profissões, enriquecendo a oferta de serviços e produtos.

Soma-se a esse cenário o Porto Meridional de Arroio do Sal. A concessionária responsável pela área investirá mais de R$ 1 bilhão - e já assinou contrato com a União para construir a nova estrutura portuária na praia de Rondinha. O porto gerará 7 mil empregos no período de implantação, atraindo ainda mais pessoas para a região.

É importante que o desenvolvimento prossiga, sem perder a essência que move essa transformação: a vocação turística por conta da natureza. Confio que podemos chegar neste equilíbrio porque, sem dúvidas, hoje, o Litoral Norte é a região com a economia mais aquecida do Estado e, ao mesmo tempo, oferece melhor qualidade de vida.

Sócio da Dois Vales Urbanizadora