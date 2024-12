Qual o sentido do Natal? E das promoções de fim de ano?

Daniela Pedroso

O fim de ano chega e, com ele, o grande movimento no comércio. Vitrines iluminadas, campanhas emocionantes e promoções que parecem não ter fim. Mas, entre tantas estratégias, você já parou para se perguntar: o que faz sentido para a sua marca e para o seu cliente?



Fazer uma promoção vai muito além de oferecer descontos ou organizar sorteios. É uma oportunidade de fortalecer a relação com o público, mas isso só acontece se for algo coerente com os valores da sua marca e com os desejos reais de quem consome. Caso contrário, corre-se o risco de desperdiçar recursos em ações que não deixam um impacto duradouro.



Promoções não fidelizam clientes, experiências sim.



Quantas vezes você já viu sorteios que exigem que o cliente compre “X” para participar? Alguns clientes aderem, mas outros ficam frustrados por não se enquadrarem nas regras – talvez porque compraram na semana anterior ou porque não querem fazer compras extras.



Antes de investir em uma ação assim, vale se perguntar quais resultados deseja alcançar: aumento de caixa imediato ou clientes para vida toda?



Se optar pelo sorteio, escolha um prêmio que leve a essência da sua marca. Algo que faça as pessoas lembrarem do seu negócio. Se o brinde não tiver conexão com o que a sua marca representa, ele pode ser facilmente associado a qualquer outra empresa. Pior, pode atrair pessoas que só estão interessadas no prêmio e não no que você oferece.



O Natal é uma oportunidade de reforçar os valores da sua marca e criar conexões reais e duradouras. Aproveitar a magia e o encantamento da data para oferecer experiências, vivências, permite conectar o cliente a sua marca, melhor ainda se puder criar exclusivo.



Cuidar de quem está perto da sua empresa pode ser mais eficaz do que querer alcançar novos clientes, e a qualquer custo. Uma campanha que reconheça a importância dos clientes fieis, com memórias compartilhadas, presentes para clientes frequentes, mural digital com histórias com a marca, são gestos simples, mas que constroem conexões genuínas.



Marcas fortes não são sinônimo de grandes marcas e sim daquelas que tem clareza de quem são, dos seus valores e do alinhamento entre objetivos, estratégias e resultados. Isso funciona para Natal ou outras oportunidades que acontecerão o ano todo.



Sócia-fundadora da LOLA – Marcas em Transição