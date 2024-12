Dia da Mulher Advogada, um dia a ser celebrado

Patrícia Pantaleão Gessinger FontanellaDesde 2016, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) instituiu o dia 15 de dezembro como o Dia da Mulher Advogada, data que, além de homenagear a Dra. Myrthes Gomes de Campos - primeira mulher brasileira a obter o registro de advogada no país, em 1906 - representa a força, persistência, e resiliência das profissionais que, atualmente, são maioria no quadro da OAB, demonstrando, dessa forma, o progresso feminino no direito.