O poder transformador do voluntariado na saúde

Fernando Andreatta Torelly

No Dia Internacional do Voluntariado, celebrado em 5 de dezembro, destacamos o papel fundamental do voluntariado na transformação da saúde no Brasil. A Associação Voluntários da Saúde (AVS) é um exemplo vivo desse impacto, pois reúne profissionais de diferentes áreas que, de forma altruísta, dedicam tempo e conhecimento para melhorar os hospitais que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



A AVS foi criada com o propósito de reduzir as desigualdades no acesso a boas práticas de gestão hospitalar, com contribuição direta na qualificação do SUS. Desde sua formalização em novembro de 2021, a associação já apoiou 52 instituições de saúde em todo o país e, atualmente, mantém 22 projetos ativos. Esse alcance só é possível graças à dedicação de cerca de 600 voluntários, que compartilham suas experiências e habilidades para transformar a gestão hospitalar e os serviços de saúde.



Nosso trabalho não se limita à assistência direta ao paciente; ele impacta de forma significativa os bastidores do cuidado em saúde. Por meio de consultorias gratuitas, nossos voluntários ajudam hospitais públicos e filantrópicos a otimizar recursos, melhorar processos e implementar práticas eficientes. O resultado é uma assistência de maior qualidade, que beneficia milhares de pessoas que dependem diariamente do SUS.



O voluntariado na saúde é mais do que uma doação de tempo, é um movimento transformador que inspira outros a agirem. Ele reforça a solidariedade e constrói pontes para um sistema de saúde mais justo e acessível. Cada projeto concluído, cada hospital apoiado e cada paciente beneficiado são provas do poder coletivo de fazer a diferença.



Neste Dia Internacional do Voluntariado, celebramos todos os que, com generosidade e compromisso, tornam possível a melhoria contínua da saúde no Brasil. A AVS é grata a todos os seus voluntários, parceiros e apoiadores por acreditarem que, juntos, podemos transformar a saúde pública do nosso país.



Presidente da Associação Voluntários da Saúde