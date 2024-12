Tecnologia Especializada: A chave para controlar o caos nas campanhas de marketing

Victor Dellorto



Quem trabalha com marketing certamente vai se identificar: pressão, demandas de última hora e ajustes intermináveis. O período que antecede grandes campanhas costuma ser tumultuado e marcado por um cenário caótico, capaz de sufocar qualquer centelha de criatividade diante do estresse. Mas como sobreviver a esse turbilhão e, ainda assim, entregar alta performance?



A tecnologia surge como uma das principais aliadas para enfrentar esse "inimigo invisível". De acordo com um estudo realizado pela Conversion em parceria com a Zoho, 76% das empresas estão em busca de novas soluções tecnológicas para aprimorar suas estratégias de marketing. É possível que boa parte desses investimentos esteja sendo direcionada para o que chamo de "ferramentas de porta para fora" — aquelas que analisam os resultados após a execução, como CRMs, ferramentas de mídia e gerenciamento de redes sociais.



E quando o olhar se volta para "dentro de casa”, muitas equipes continuam com processos manuais e ineficientes. Afinal, quem nunca conheceu uma empresa com seu marketing sendo gerenciado em planilhas de Excel? Quando há um investimento, muitas vezes o marketing recorre a soluções genéricas para suas operações. Tecnologias que foram desenvolvidas para atender vários departamentos e que não se aprofundam nas reais necessidades do marketing.



O desafio está na equipe ou nas ferramentas de marketing?

Apenas 38% das empresas acreditam ter competências e profissionais qualificados para utilizar as tecnologias implementadas. É injusto culpar os profissionais, pois plataformas que não foram desenvolvidas para as dores do marketing vão gerar processos engessados e ineficientes.

Por outro lado, quando a escolha é certa, a tecnologia pode realmente transformar a rotina. Em uma grande campanha, a ferramenta especializada permite que a equipe distribua materiais de maneira ágil e personalizada, mantenha a consistência da marca em todos os pontos de contato e, o mais importante, acompanhe e mensure o impacto de cada ação.



Menos operacional, mais estratégia

Somente no período que antecede a Black Friday, foi registrado um crescimento de até 61% nos downloads de materiais promocionais. O volume de trabalho aumenta consideravelmente, e isso exige não só uma estratégia bem definida, mas também processos eficientes para garantir que tudo funcione como planejado.



Assim como o Financeiro conta com seu ERP e as equipes de Vendas com seu CRM, o Marketing também precisa adotar uma ferramenta que olhe de forma estratégica para seus processos e gerencie o fluxo de trabalho de ponta a ponta.



À medida que as operações de marketing se tornam mais complexas, a tecnologia especializada deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Empresas que investem nas soluções corretas colhem os frutos na forma de maior eficiência, menos retrabalho, além de uma equipe mais saudável e focada em ações estratégicas.



CEO e fundador da Deskfy