A riqueza da diversidade: celebrando a convivência entre gerações nas empresas

Vanderléa Ghisi Marangoni



Em uma sociedade cada vez mais plural, a convivência harmoniosa entre diferentes gerações no ambiente de trabalho tem se mostrado uma das maiores riquezas para as empresas que almejam um futuro próspero, inovador e justo. Na Metalúrgica Guarany, com quase 70 anos de história, temos a honra de contar com colaboradores que abrangem uma faixa etária que vai desde os 20 até os mais de 50 anos, e acredito firmemente que essa diversidade é um dos pilares que sustentam nosso sucesso.



Vivemos em um tempo em que a troca intergeracional, longe de ser apenas uma questão de convivência, é uma estratégia vital para o fortalecimento das organizações. O etarismo, que muitas vezes divide as pessoas com base na idade, não tem lugar em um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Pelo contrário, devemos celebrar e valorizar a diversidade etária como uma oportunidade única de aprendizado, inovação e crescimento.



O que acontece quando jovens e mais experientes compartilham um mesmo espaço de trabalho? Para nós, a resposta está na combinação de energia, novas perspectivas e vasto conhecimento prático. Nossos colaboradores mais jovens, da geração Z, trazem consigo a curiosidade e a adaptabilidade, sempre dispostos a abraçar novas tecnologias, explorar diferentes formas de pensar e questionar processos estabelecidos. Já os profissionais mais experientes, com anos de dedicação e aprendizado, compartilham uma visão mais profunda, fundamentada na vivência diária e na superação de desafios.



É essa convivência que impulsiona a inovação e permite à empresa responder com flexibilidade às mudanças do mercado. Ao longo de nossa trajetória, vimos como as gerações mais jovens podem contribuir com suas ideias contemporâneas e sua capacidade de se adaptar às tecnologias emergentes, enquanto os colaboradores mais experientes oferecem sabedoria estratégica e soluções criativas para problemas que só o tempo pode ensinar.



No entanto, para que essa convivência seja realmente produtiva, as empresas devem investir em programas de desenvolvimento que promovam a integração e a colaboração entre diferentes faixas etárias. Não se trata apenas de respeitar as diferenças, mas de criar um ambiente onde o aprendizado mútuo se torne parte da cultura organizacional. Na Guarany, temos incentivado ativamente essa troca intergeracional. Essas experiências não apenas ampliam a visão de cada um sobre os processos e desafios da indústria, mas também fortalecem os laços entre os colaboradores, criando um ambiente de trabalho mais coeso e comprometido.



Quando falamos de diversidade, muitas vezes nos referimos a aspectos como gênero, etnia ou orientação sexual. Porém, a diversidade geracional é igualmente crucial para a construção de uma cultura inclusiva e inovadora. Ao valorizar e reconhecer a contribuição de todos, independentemente da idade, estamos criando um futuro mais justo, onde as oportunidades de crescimento são acessíveis a todos. Nosso compromisso com a diversidade geracional é também um compromisso com a construção de uma empresa mais sustentável e adaptável. Ao incentivar a colaboração entre as diferentes gerações, estamos não só garantindo a continuidade do know how e da experiência acumulada ao longo dos anos, mas também fomentando um ambiente onde a inovação pode florescer de forma orgânica.



Valorizar a diversidade, com todas as suas formas e manifestações, é um passo fundamental para a construção de um futuro mais promissor, justo e equilibrado para todos. Na nossa metalúrgica, temos plena consciência de que cada geração tem algo único a oferecer e, por isso, estamos comprometidos em criar espaços de crescimento onde todos, independentemente da idade, possam se desenvolver e contribuir com o melhor de si. Ao fomentar essa integração, estamos pavimentando o caminho para um futuro mais próspero, sustentável e inclusivo para a indústria e para a sociedade como um todo.



Psicóloga e diretora administrativa e comercial da Metalúrgica Guarany