Moda Alegre: empreendedorismo feminino

Tainá Vidal

O empreendedorismo feminino destaca-se como uma força motriz de transformação social e econômica em diversas comunidades ao redor do mundo. As mulheres, com sua empatia, sensibilidade e proatividade, estão não apenas moldando seus próprios destinos, mas também impactando positivamente suas famílias e comunidades. Em um cenário em que a desigualdade de gênero ainda persiste, iniciativas como o programa social Moda Alegre emergem como faróis de esperança e mudança. No mês em que comemoramos o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino (19 de novembro), a sociedade precisa conhecê-lo cada vez mais.

Lançado oficialmente em 2018, o Moda Alegre é um exemplo brilhante de como a educação e a capacitação podem servir como ferramentas de empoderamento feminino. Ao longo do ano, oferece, mensalmente, conhecimento em áreas cruciais do empreendedorismo, como educação financeira, oratória e marketing digital. Com a moda como inspiração e a costura como atividade, as mulheres desenvolvem suas habilidades cognitivas e psicossociais e fortalecem e potencializam suas capacidades pessoais e técnicas.

O resultado, além de roupas e acessórios criativos, é a inclusão pela educação em dimensões que incluem geração de renda, aprimoramento técnico e educação socioambiental, simultaneamente. O Moda Alegre promove a transformação econômica e social que a moda permite com a formação de mulheres líderes em suas comunidades, para que elas possam ser multiplicadoras dos conhecimentos adquiridos. Assim, o projeto impacta, por tabela, a comunidade toda.

A expertise socioambiental do Moda Alegre foi criada com o Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre (CIUPOA), ONG que, há 15 anos, trabalha as cidades frente às mudanças climáticas. E atua em Trilhas de Conhecimento alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, sobretudo o 5 (identidade de gênero) e o 10 (redução das desigualdades).

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, mais de 500 mulheres já foram capacitadas. A turma deste ano conta com 55 participantes - muitas delas afetadas pelas enchentes de maio. Dessas, 16 apresentarão suas criações na mostra cultural Moda Alegre, no shopping Iguatemi, de 21 a 24 de novembro. Cada roupa ou acessório é o resultado de um processo de aprendizado, pesquisa e dedicação. Uma oportunidade para todos conferirem o trabalho dessas mulheres que reforçam, dia a dia, o poder da criatividade, da sensibilidade e do empreendedorismo feminino.

CEO do Moda Alegre