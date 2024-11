Educação que transforma

Carine Alalan

A educação muda vidas e o faz em massa. Foi esse pensamento que me levou a adentrar o seu mundo. Psicóloga há vinte anos, escolhi tal profissão, porque sonhava mudar a vida das pessoas. Mesmo que uma a uma, decidi trilhar esse caminho pois poderia, de alguma forma, potencializar o que elas tivessem de melhor. Mas quando tive a oportunidade de entrar em sala de aula, como professora, descobri que poderia mudar a vida de muitas pessoas e ao mesmo tempo.



A educação é um processo complexo, dinâmico e contínuo, que envolve a formação integral do aluno e leva em consideração o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Para que tenhamos sucesso, deve ser realizado em um ambiente de aprendizagem acolhedor e eficiente, que se adapte às necessidades de cada estudante, respeitando o contexto em que ele está inserido.



Nessa perspectiva, atuando hoje como diretora de uma instituição de formação profissional, vejo como a educação é uma ferramenta poderosa de transformação social. E estar à frente de uma escola é um desafio grandioso, mas de enorme relevância, que exige uma gestão comprometida com o desenvolvimento contínuo dos estudantes e de todos os envolvidos no processo educativo.



O papel do diretor vai além da administração da escola. Ele deve ser capaz de integrar a instituição à comunidade, promover o uso de tecnologias educacionais, assegurar a formação contínua da equipe docente e implementar estratégias para lidar com dificuldades sociais e emocionais que os estudantes podem enfrentar. A competência na gestão, a comunicação eficaz e a resolução de conflitos são fundamentais para o bom funcionamento da escola e para que ela se torne um espaço de aprendizado verdadeiramente transformador.



Ainda hoje me vejo com o mesmo sonho de mudar a vida das pessoas e acredito que ter escolhido a educação como norte da minha trajetória foi - e segue sendo - a melhor estratégia.

Psicóloga e diretora de escola há quase 20 anos, nos últimos sete anos está à frente do Senac Saúde, liderando mais de 60 colaboradores