Porto Alegre retoma conexões globais

Júlia Evangelista Tavares

Após 170 dias de fechamento, o Aeroporto Internacional Salgado Filho voltou a receber pousos e decolagens. Estávamos em contagem regressiva para esse momento. Após muita apreensão sobre o retorno das operações, os futuros investimentos, as perdas econômicas brutais, a pista de pousos e decolagens da nossa Capital está reaberta para a retomada das conexões globais. Apesar de, momentaneamente, operar com cerca de 70 voos comerciais, até o fim do ano já devemos ter voos internacionais.

Aeroportos são estruturas complexas, dinâmicas e fundamentais para a mobilidade e a logística. São indutores da economia e do turismo local. Foram quase seis meses de expectativa para a retomada de um dos segmentos que vinha em expansão em Porto Alegre. Infelizmente, a enchente freou muitos projetos e investimentos no trade, mas, como o povo aguerrido que somos, enfrentamos a situação e seguimos em frente.

Porto Alegre é uma cidade plural, com muitos motivos para atrair visitantes. Estamos inseridos no mapa da inovação e da tecnologia, do empreendedorismo, onde as pessoas têm opções de cultura, de gastronomia, de diferentes estilos arquitetônicos e de lazer para todos os gostos e idades. Por tantas características que qualificam o turismo, é que estamos trilhando um caminho de crescimento sustentável e robusto, percebido por aqueles que estão olhando de fora.

Em 2023, cerca de 7,5 milhões de passageiros e 38,8 mil toneladas de cargas passaram pelo Salgado Filho. Um em cada oito empregos gerados em 2023 esteve ligado à área do turismo. Cerca de 4 mil pessoas fazem o aeroporto funcionar diariamente. São funcionários de companhias aéreas, da concessionária Fraport, de empresas auxiliares, prestadores de serviços e lojistas, que movimentam a economia e sustentam as suas famílias.

Toda essa dinâmica econômica está, finalmente, voltando. O retorno do aeroporto nos reconecta com os Estados brasileiros e com o mundo. Impulsiona a nossa Capital após a nossa maior tragédia climática. São novos tempos! É hora de relembrar a nossa força e a capacidade do povo gaúcho de resistir e lutar.

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre