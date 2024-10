A importância do médico

Bettina Vierneisel

No mês de outubro, comemoramos no Brasil muitas datas alusivas às profissões como: o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional (13), o Dia do Professor (15) e o Dia Mundial do Médico (18); além do Outubro Rosa, movimento de conscientização para o controle do câncer de mama.

Para a Kinder Centro de Integração da Criança Especial, o mês de outubro tem um destaque singular, pois é no dia 14 que comemoramos o aniversário da instituição. Nesse ano completamos 36 anos de serviços prestados nas áreas da Educação Especial, Habilitação, Reabilitação e Assistência Social, para aproximadamente 250 atendidos, entre bebês, crianças e jovens com deficiências múltiplas, de severidade moderada e grave.

A importância de todos os profissionais citados acima é inquestionável, mas aproveitamos a proximidade do dia 18 para refletir sobre a "porta de entrada" ideal na nossa entidade: o encaminhamento médico para a Estimulação Precoce (EP) dos bebês de 0 a 3 anos.

Para lembrar essa data, enfatizamos a fundamental importância da EP dos bebês com diagnóstico ou que apresentam atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, como: prematuridade, paralisia cerebral, doenças congênitas, entre outros, com encaminhamento, logo nos primeiros dias de vida, a serviços especializados de saúde.

Anualmente, os hospitais da rede pública e privada encaminham à Kinder em torno de 50 bebês para a EP. Todos são recebidos com prioridade, passando por avaliação e, após, recebem o atendimento com agilidade.

Segundo a Presidente de Honra e Fundadora da Kinder, Drª Bárbara Sybille Fischinger, o programa de Estimulação Precoce oferecido aos bebês, pais e cuidadores, orienta sobre o manuseio, posturas e estímulos sensório-motores, com grande ênfase no desenvolvimento afetivo-emocional.

O ambiente terapêutico e acolhedor favorece a formação de uma rede de apoio para a troca de experiências e integração social, além de receberem orientação sobre o manejo contínuo, proporcionando o melhor desenvolvimento dos bebês.

Com a EP, ganha-se um tempo precioso para as aquisições do desenvolvimento global da criança; por isso, o encaminhamento médico é tão importante para a saúde dos bebês com deficiências múltiplas.

Parabéns a todos os Médicos pelo seu dia; o olhar atento de cada médico, faz toda a diferença!

Vice-presidente Técnica da Kinder