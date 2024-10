A tecnologia como pilar da retomada do RS

Ronaldo Barbieri

Vivemos uma catástrofe sem precedentes e ela já se tornou um marco, não apenas pelo impacto imediato a milhares de pessoas, mas também pelas oportunidades para repensarmos o papel da inovação e da tecnologia na retomada da nossa economia. Historicamente, todas as grandes revoluções econômicas foram impulsionadas por avanços tecnológicos. Aqui, isso não será diferente. Vejo muitas empresas gaúchas adotando essa "renovação forçada" como uma chance de aprimorar processos e otimizar sua operação.

E esse movimento não só começou como já tem reflexos diretos sobre a nossa economia. Mesmo com a enchente, o PIB do Estado cresceu 4,6% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023, conforme dados apresentados recentemente pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Ao lado de setores tradicionais, a TI contribuiu para o aumento de 2,4% em serviços. Esses números podem não impressionar à primeira vista. Porém, colocados em perspectiva com o que o RS passou, são resultados incríveis e que denotam a força do nosso povo e da nossa economia.

Nesse contexto, a tecnologia é, sem dúvida, um vetor importante para seguirmos crescendo. E digo isso não apenas por liderar uma empresa na área, mas por acreditar fortemente que ela proporciona uma plataforma sólida para superar desafios imediatos e, ainda, para impulsionar um desenvolvimento sustentável a longo prazo.

O ecossistema gaúcho é um ambiente fértil para esse tipo de transformação. As nossas empresas sempre se destacaram por aplicar, de forma exemplar, processos tecnológicos que garantem qualidade, eficiência e impacto econômico. Vejo isso por experiência própria, pois, mesmo com uma marca sólida no segmento de TI, a recente catástrofe também nos trouxe aprendizados profundos. Sem dúvidas, a nossa expertise foi posta à prova e o resultado ainda reverbera, mas de forma positiva - o que nos causa muito orgulho. Orgulho este que também está no peito de cada gaúcho e gaúcha que, dia a dia, vem superando as consequências da tragédia que vivemos. Cada um à sua maneira e na sua área, contribuindo para a recuperação do Estado.

Em tempos de crise, a tecnologia é o pilar que sustenta a continuidade dos negócios. As empresas que conseguem enxergar isso e investir em soluções adequadas são aquelas que não apenas superam os desafios, mas saem deles fortalecidas e prontas para conquistar novos horizontes.

CEO da Adentro