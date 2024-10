Proximidade em tempos de crise

Fernando Lemos

Proximidade. Cada vez mais essa questão ganha relevância quando se fala da relação entre marcas e consumidores. Estar atento às dores e necessidades dos clientes passou a ser fundamental para a sobrevivência de todos. Mas, isso quer dizer o que mesmo? A verdade é que não basta um discurso alinhado àquilo que o consumidor deseja: também é preciso adotar ações que demonstrem isso na prática. E, para isso, conhecimento é essencial.

No caso do Rio Grande do Sul, isso é ainda mais importante. O gaúcho é um cliente exigente, que busca relações onde a base seja confiança e que não deixa de lado o desejo por soluções completas. Ele quer parcerias duradouras e que estejam dispostas a ajudar quando a necessidade aparecer.

E a necessidade aparece na crise. É nos momentos de turbulência que precisamos nos dar as mãos. Recentemente, vivemos isso com as enchentes devastadoras para o Rio Grande do Sul. Passados cinco meses, ainda damos os primeiros passos em direção à recuperação plena. Mas, assim como já tinha acontecido na pandemia, diversas marcas — e a Vero se insere nisso — estiveram ao lado dos clientes e dos empreendedores gaúchos, mostrando que estar perto de verdade é um grande diferencial.

No nosso caso, quando a Covid-19 fechou restaurantes, a Vero distribuiu gratuitamente maquininhas para serem usadas no delivery, em uma iniciativa inédita até aquele momento. Agora, fomos a primeira a oferecer a substituição gratuita das máquinas de cartão dos clientes atingidos pelas enchentes.

Foram mais de 4 mil aparelhos distribuídos desde os primeiros dias de crise, em uma ação que beneficiou todo empreendedor que precisasse, recebendo em um ou dois dias, após a solicitação.

Nas duas crises, prezamos pela agilidade, entendendo que continuar movimentando a economia local é o mais importante. Afinal, a proximidade se concretiza em ações significativas, que demonstram compromisso e empatia com todos ao redor. E, assim, a Vero seguirá disposta a ajudar o Rio Grande a transformar adversidades em oportunidades de crescimento e solidariedade, sempre que possível.

Presidente do Banrisul