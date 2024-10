Dia Internacional do Lixo Eletrônico e a urgência do descarte consciente

Ademir BrescansinMuitos talvez não saibam, mas no próximo dia 14 de outubro celebra-se o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. A data nasceu “quase ontem”, em 2018, para chamar a atenção de problemas que têm crescido ano após ano: o consumo desenfreado e o descarte incorreto de aparelhos eletroeletrônicos quebrados ou em fim de vida útil.Nunca é demais alertar que esse tipo de resíduo, sejam pilhas, baterias ou qualquer eletrodoméstico, pequeno ou de grandes dimensões, podem conter componentes ou substâncias que, ao serem manuseados de forma incorreta, podem contaminar o solo, a água e, consequentemente, afetar animais e seres humanos.Além disso, esses produtos, após utilizados em nossas casas, no trabalho ou em atividades de lazer, têm a possibilidade de ser totalmente reaproveitados. Quando encaminhados para a reciclagem, retornam à cadeia produtiva como novas matérias-primas, ajudando a evitar a extração de recursos naturais. E não estamos falando de pouca coisa! De acordo com dados recentes do E-Waste Monitor, um dos estudos mais completos sobre o tema, produzido pela ONU, UNITAR, ITU e Fundação Carmignac, foram geradas, em 2022, 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico em todo o mundo, e apenas 22% desse montante foi realmente reciclado. Ou seja, aproximadamente 49 milhões de toneladas de resíduos foram parar em locais inadequados, contendo fortes agentes de contaminação e, ainda, deixaram de ser transformados em novos produtos.Atualmente, é impossível imaginar a vida sem aparelhos eletrônicos. Com a intensa demanda desses equipamentos em constante crescimento, a produção precisa acompanhar esse ritmo. A PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos vem obtendo resultados, mesmo que lentos, desde que entrou em vigor, entretanto, ela não funciona sem a ajuda de nós, cidadãos.Pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade: só com a união de todos – incluindo você e eu – conseguiremos aumentar os níveis de coleta e reciclagem, reduzindo, assim, a extração de matérias-primas virgens do meio ambiente. Faça a sua parte! É simples e faz toda a diferença: não descarte seus aparelhos eletrônicos, pilhas ou baterias no lixo comum. Leve-os a um ponto de coleta específico para isso. O meio ambiente agradece! Gerente executivo da Green Eletron