Como a IA pode transformar a preparação para o IELTS e TOEFL

Gabrielle Hayashi SantosNos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem transformado diversos setores, e o campo da educação não ficou de fora. Uma das formas mais inovadoras de utilizar a IA é na preparação para testes de proficiência em inglês, como o IELTS e o TOEFL. Ferramentas como o ChatGPT podem ser grandes aliadas nesse processo, oferecendo um apoio personalizado e dinâmico que vai além dos métodos tradicionais de estudo. Neste artigo, vamos explorar como a IA pode ajudar a otimizar sua preparação para esses exames desafiadores.Uma das seções mais desafiadoras ao estudar para aprimorar outras línguas é a parte de escrita. Neste quesito, a tecnologia pode ser extremamente útil, pois ao pedir para que os algoritmos inteligentes gerarem temas de redação similares aos dos exames, é possível praticar escrevendo textos e pedir que a ferramenta avalie sua redação, oferecendo feedback sobre gramática, vocabulário, coesão e coerência. Embora não substitua um professor humano, conseguimos receber insights imediatos e apontar áreas de melhoria, ajudando no desenvolvimento contínuo.A prova de conversação é uma das partes que mais causam ansiedade nos candidatos. Com a inteligência artificial, o aluno pode simular a experiência da prova oral, praticando perguntas e respostas como se estivesse em um cenário real de teste. O ChatGPT pode fazer perguntas típicas que aparecem no IELTS ou TOEFL, como falar sobre hobbies, descrever uma situação ou discutir temas mais abstratos, oferecendo feedback instantâneo sobre o uso do inglês. Isso pode aumentar sua confiança e fluência ao interagir em um ambiente de teste.O sistema de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, por exemplo, também pode ajudar a expandir seu vocabulário e melhorar sua gramática de forma mais dinâmica. Ao interagir com a IA, você pode perguntar o significado de palavras desconhecidas, pedir exemplos de uso em diferentes contextos e solicitar explicações sobre regras gramaticais. A interação constante com aprendizados de máquina permite aprender novos termos e conceitos em situações reais, reforçando o entendimento e a aplicação do idioma de forma prática.Outra maneira de usar o ChatGPT é para treinar a leitura e compreensão auditiva. Você pode solicitar resumos de artigos ou textos complexos, fazer perguntas sobre trechos de leitura ou pedir para que ele gere questões de compreensão. Embora não substitua integralmente as habilidades de escuta necessárias para o TOEFL, ele pode ajudar a aprimorar sua habilidade de compreensão de textos escritos, o que é fundamental para ambos os testes.Estudar para testes proficiência, antes de mais nada, exige planejamento. Diante disso, a tecnologia pode ajudar a criar cronogramas personalizados, sugerir materiais de estudo e até organizar rotinas com base no tempo disponível e nas áreas em que você precisa melhorar. A flexibilidade da IA permite ajustes rápidos e adaptáveis ao seu progresso, ajudando a maximizar a eficiência do seu estudo.Não é novidade que a inteligência artificial é uma revolução e, embora não substitua a interação humana, pode oferecer um suporte eficiente e acessível, ajudando a personalizar sua jornada de aprendizagem. Com uma abordagem interativa e orientada, o ChatGPT pode ser o parceiro ideal para quem deseja se preparar com mais flexibilidade e praticidade, tornando o estudo para esses testes menos intimidador e mais eficaz.