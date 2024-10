Seja a própria vitrine do seu negócio

Luis Fernando Carvalho



No mundo dos negócios, a imagem pessoal desempenha um papel essencial e pode ser uma grande aliada para a conquista do sucesso. Para empreendedores, a forma como se apresentam pode influenciar diretamente a percepção do público em relação à empresa ou serviço. Quando você é a vitrine do próprio empreendimento, é necessário alinhar a postura, aparência e comportamento pessoal à marca que se deseja construir e à mensagem que se quer passar.



O primeiro ponto a ser considerado é que, em negócios recém-criados, o fundador é geralmente a primeira pessoa com a qual o cliente tem contato. Por isso, preste atenção à sua linguagem corporal, como expressões faciais, pequenos gestos e postura, pois esses elementos podem determinar o sucesso ou o fracasso na venda do produto, ou serviço.



Mas, além disso, vivenciar realmente o que está ofertando ao seu público é que vai te destacar. No meu caso, depois de uma doença passei a me cuidar melhor e com esse meu engajamento foi quando resolvi abrir um negócio voltado para estética masculina me joguei de cabeça, passei a me cuidar melhor. Mergulhei de corpo e alma, vendi meu carro, minha casa e peguei dinheiro emprestado para investir. Experimentei praticamente todos os serviços que oferecemos, exatamente para ter propriedade sobre o que estava oferecendo ao mercado. Isso não só aumenta a credibilidade, mas também facilita a criação de uma conexão mais forte com o público.



Meu conselho é: explore sua imagem junto a sua marca, claro sempre sendo verdadeiro e mostrando que você está consumindo aquilo que vende. Use a internet e as redes sociais a seu favor, sem esquecer da honestidade e que conhece o seu produto melhor do que ninguém. O empresário que transmite autenticidade, vai ser acolhido e isso é percebido pelos clientes, colaboradores e parceiros, reforçando a convicção e o compromisso com o que está sendo oferecido. Ser a vitrine do próprio negócio envolve não apenas cuidar da imagem externa, mas também zelar pela reputação, pela forma como interage com as pessoas e pela responsabilidade em todas as ações.



Em um mercado competitivo, cada detalhe conta, e a maneira como o dono se posiciona é um diferencial. Dessa forma, ser a própria vitrine não é apenas uma questão de imagem, mas de atitude, preparo e compromisso com os objetivos que se pretende alcançar.

Publicitário