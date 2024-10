Um propósito que atravessa gerações

Mohamed Parrini

São muitos os fatores necessários para que uma organização alcance os 97 anos: trabalho, capacidade de reinvenção, busca por diferenciais. No entanto, de todos esses elementos, há um aspecto que é primordial: o propósito. Falo de uma missão clara, que oriente diferentes gerações em torno de um único objetivo.

No Hospital Moinhos de Vento, esse compromisso é cuidar das pessoas. Oferecer a elas o que há de mais moderno na medicina, aliado a um cuidado humanizado. Essa essência que nos acompanha há quase um século nos fez um dos hospitais de excelência do país — e com esta direção avançaremos para ser a melhor instituição de saúde do Brasil até 2029.

Celebramos esta história no dia de hoje, ao mesmo tempo em que renovamos nosso compromisso em fazer ainda mais. Exemplo disso são entregas recentes como a inauguração da nossa unidade no Pontal Shopping, um investimento de R$ 40 milhões que amplia nosso hub de saúde na região Metropolitana. Além disso, estamos construindo um novo prédio em nosso complexo hospitalar: são mais de R$ 150 milhões que trarão novos leitos de terapia intensiva, ampliando nossa capacidade de atendimento. Qualificamos também, de forma contínua, nossa atuação em educação e pesquisa, formando novos talentos e contribuindo para as revoluções da ciência.

Nosso compromisso com as pessoas se manifesta ainda pela solidariedade: foram cerca de R$ 1 milhão em auxílio financeiro aos afetados pela enchente de maio. Com o programa De Volta ao Lar, estamos beneficiando famílias com vouchers para aquisição de móveis e eletrodomésticos, ajudando na reconstrução do Estado.

Vivemos um momento de profundas transformações na medicina. Nos últimos anos, esses avanços são praticamente diários. De robôs sendo utilizados para fazer cirurgias até o tratamento personalizado de doenças de acordo com cada indivíduo. A inteligência artificial e a realidade virtual já são usadas na assistência e na educação.

E o que faz com que uma organização quase centenária floresça ainda mais nesse ambiente? A resposta está no propósito. O Hospital Moinhos de Vento seguirá acompanhando e contribuindo para a transformação da saúde. Mudam as técnicas, o conhecimento, mas não muda nossa essência, sempre voltada ao cuidado com as pessoas.

CEO do Hospital Moinhos de Vento