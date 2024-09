Gabrielle Signor

Diretamente afetado pelo desastre climático de proporções históricas, o turismo gaúcho encontra-se em um processo de retomada. Além da recuperação de áreas atingidas, ações de engajamento ajudam a reerguer a atividade que é responsável por 6% do desempenho do setor no País.

Dados do Observatório de Turismo do Estado, mostram que 67% dos atrativos privados e 53% das atrações públicas tiveram perdas significativas, atingindo 82% das empresas, com operações reduzidas ou inoperantes.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o prejuízo do segmento chega a R$ 1,33 bilhão. Esse valor envolve eventos cancelados, atrativos danificados e restrições da mobilidade - com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre e bloqueios de estradas. Por isso, é tão importante a retomada do funcionamento do Salgado Filho, marcada para o fim de outubro.

Esses números refletem as perdas no Estado, mas o cenário não é diferente na Capital. Neste momento, o caminho é o da articulação e da cooperação do trade, com apoio das esferas pública e privada. Seguindo a lógica da nova economia, baseada na colaboração, é hora de todos unirem-se: comerciantes, cidadãos e turistas.

Exemplo disso é a campanha "Nosso Porto Alegre de Novo", idealizada pelo DestinoPOA, que estimula a economia e a valorização das nossas atrações. Entre as ações, está o voucher solidário, por meio do qual a pessoa garante o consumo em um estabelecimento local e doa parte deste valor para a recuperação de empreendimentos.

Queremos mostrar aos moradores e visitantes que, para reerguer a Capital, é preciso vivê-la. Além de consumir produtos e serviços locais, a ideia é engajar os moradores a compartilhar seus interesses dentro da própria cidade. Por isso, fica aqui o nosso convite para que você volte a frequentar a sua cafeteria predileta, a participar de uma atividade cultural e a passear pelas áreas verdes da Capital.

Atividades simples do cotidiano - mas muito significativas para este momento de redescobrir a cidade - serão fundamentais para a recuperação da autoestima porto-alegrense. A partir dessa corrente do bem, vamos reconstruindo cada pedaço, cada canto da nossa cidade e dos nossos corações.

Sócia da Somos.RS