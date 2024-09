Expansão do crédito: o combustível do setor automotivo

Cristiano DantasO mercado de veículos no Brasil entrou no segundo semestre de 2024 com o pé no acelerador. Após encerrar os primeiros seis meses do ano com um crescimento de 14,59% em relação ao período anterior, o setor celebra uma série de indicadores positivos que destacam a retomada da confiança e do consumo. Em agosto, os dados foram ainda mais promissores, com o aumento da produção, das vendas, dos financiamentos e dos emplacamentos de veículos – cenário que sugere projeções otimistas para o restante desse ano.Essa recuperação do setor automotivo brasileiro é notável, especialmente considerando o histórico recente de instabilidade econômica e os altos níveis de endividamento das famílias. O aumento de 14,8% no financiamento de veículos novos e usados em agosto reflete diretamente a maior disponibilidade de crédito. Além disso, no mesmo mês, foram 631 mil veículos financiados, o maior número desde 2012, segundo a B3. Esse dado revela um mercado que se reergue com o apoio de uma economia que começa a mostrar sinais de estabilidade, alimentando a esperança de dias melhores para consumidores e investidores.O segmento de motos, por exemplo, registrou um crescimento de 29% no acumulado do ano, evidenciando a força desse mercado específico, enquanto automóveis e comerciais leves, que representam mais de 70% dos veículos financiados, cresceram 21%. Mais do que um meio de aquisição, o financiamento tem representado um termômetro da saúde financeira e da confiança dos consumidores. Nesse contexto, o aumento da oferta de crédito permite que mais brasileiros realizem o sonho do veículo próprio, seja ele novo ou usado.O impacto positivo também pode ser observado no emplacamento de veículos. Agosto superou julho, tornando-se o melhor mês do ano até agora, com 422.869 veículos emplacados, segundo a Fenabrave. A projeção é que, com a continuidade da redução dos juros e a ampliação do crédito, o setor possa crescer ainda mais nessa reta final de 2024.Uma das novidades que promete impulsionar ainda mais o mercado é a implementação do novo Marco Legal das Garantias, que facilitará a retomada de veículos financiados e inadimplentes de forma extrajudicial. Ao reduzir o spread bancário, esse mecanismo torna o crédito mais barato e acessível, sobretudo para as classes de menor renda. O princípio é simples: ao garantir que os veículos possam ser recuperados de forma mais eficiente, os riscos para os credores diminuem, resultando em menores custos para o consumidor final. Em outras palavras, o crédito se torna mais democrático, alcançando uma parcela maior da população.O mercado automotivo brasileiro avança com bases sólidas e perspectivas promissoras. Os indicadores de crescimento e a ampliação do crédito refletem uma economia que começa a recuperar seu ritmo, oferecendo novas oportunidades tanto para investidores quanto para consumidores. Há um horizonte positivo para o setor, que poderá sustentar essa trajetória ascendente, sinalizando um futuro de expansão e inovação para o setor automotivo e para a economia como um todo.