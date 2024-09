O protagonismo dos médicos-veterinários na vida da população

Mauro Moreira

No dia 9 de setembro, comemoramos o Dia do Médico-Veterinário, uma data que nos permite refletir sobre a importância desse profissional em nossa sociedade. Embora muitas vezes seu trabalho seja relacionado a clínicas e consultórios voltados para animais de companhia, sua área de atuação é muito mais ampla e está presente do dia a dia da população.

Médicas e médicos-veterinários desempenham um papel fundamental na saúde pública, no bem-estar animal, na segurança alimentar e na preservação do meio ambiente. São eles os profissionais responsáveis, por exemplo, a realizar a inspeção de produtos de origem animal que chegam à mesa dos brasileiros, garantindo que alimentos como mel, leite, queijo e a carne estejam livres de doenças e contaminações.

Essa atuação é um dos pilares da Saúde Única, conceito que integra a saúde humana, animal e ambiental.

Em um mundo cada vez mais interconectado, as fronteiras entre essas três áreas se tornam cada vez mais tênues. A garantia de alimentos seguros e de qualidade é vital para a saúde da população, e nisso, o médico-veterinário é protagonista. Seja nos frigoríficos, nos entrepostos de alimentos ou nos campos, é a expertise desses profissionais que assegura que o que consumimos diariamente não coloque em risco nossa saúde.

O protagonismo não se dá somente na rotina diária. O médico-veterinário está presente também em momentos atípicos e críticos, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio passado. Assim como em outros episódios de crise, como o que ocorreu em Brumadinho (MG) em 2019, médicos-veterinários de todo o País mobilizaram suas forças, desta vez para atuar nos municípios gaúchos.

Nesta tragédia climática sem precedentes, mais uma vez, os profissionais da Medicina Veterinária demonstraram sua importância e resiliência. Eles foram e continuam sendo fundamentais nas ações de socorro e recuperação, prestando assistência aos animais atingidos, colaborando na logística de resgate e distribuição de alimentos, além de atuar na prevenção de surtos de doenças em regiões vulneráveis. Eles são os responsáveis pela prevenção e controle de zoonoses - doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Através da vigilância sanitária e epidemiológica, esses profissionais monitoram e controlam surtos de doenças como a raiva, leptospirose, brucelose e leishmaniose, evitando que essas enfermidades causem epidemias entre a população.

São inúmeros heróis anônimos, que colocam seu conhecimento sobre a ciência médica e dedicação a serviço da sociedade. A presença constante e a atuação dos médicos-veterinários em prol da população são a garantia de que, onde houver vida, haverá um profissional comprometido com a saúde e o bem-estar de todos.

Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul (CRMV-RS)