Os 59 anos da profissão de administrador

Flávio Abreu

No dia 9 de setembro de 1965, foi sancionada a Lei 4.769, que regulamentou a profissão de administrador no Brasil. Após 59 anos, em meio a tantas dúvidas e transformações na sociedade, uma certeza se estabeleceu: para uma organização ser bem-sucedida, ela precisa contar com um profissional de Administração para planejar, organizar, dirigir e controlar os seus rumos.

Assim como em todas as áreas, a Administração mudou muito nos últimos anos. Hoje, nós falamos em ESG, governança, risco, compliance, inteligência artificial, ou seja, o campo de ação do profissional de Administração, ao invés de ficar restrito, foi ampliado. Contudo, é aí que também reside um dos principais desafios contemporâneos, uma vez que nem sempre esse leque de oportunidades é adequadamente preenchido. Afinal de contas, assim como todo mundo é técnico de futebol no Brasil, todo mundo entende de gestão.

De 59 anos para cá, entre tantos episódios, gostaria de citar a criação da Lei Anticorrupção como um momento que redefiniu as discussões e os temas de interesse do nosso segmento. Além de ter propiciado novas esferas de atuação, a norma trouxe à tona o debate sobre compliance - bastante em voga nos dias de hoje -, obrigando as empresas a se comportarem de uma forma ética. De certa forma, virou o que Michael Porter chama de "barreira de entrada" para muitas organizações.

Prestes a completar seis décadas, a profissão de administrador (e suas áreas correlatas) ainda é jovem. Ela precisa muito evoluir, amadurecer e mostrar à sociedade a sua importância em qualquer área (pública ou privada) e ramo de negócio. Tudo precisa de organização, planejamento, direção e controle, e quem está apto a fazer isso é o profissional de Administração.

Finalizando, é comum repetirmos o mantra que nossa missão é salvar o CNPJ e, indireta e consequentemente, recuperar o CPF. Portanto, nós cuidamos das pessoas jurídicas para promover o bem-estar das pessoas físicas. Parabéns a todos os profissionais de Administração pela data!

Presidente do CRA-RS