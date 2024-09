Grupo Asun: história e compromisso com o RS

Antonio Ortiz

Em um cenário econômico desafiador, poucas empresas conseguem se destacar e perdurar por tanto tempo. Em 60 anos de história, o Grupo Asun se tornou uma referência no setor supermercadista gaúcho e um importante fator para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Desde a nossa primeira unidade no Estado, em 1964, desempenhamos um papel crucial na promoção da economia local. Iniciamos nossa trajetória em Porto Alegre e, em pouco tempo, expandimos para outras cidades, consolidando-nos como um dos principais empregadores da região. Nosso impacto ao longo desses anos é notável: geração de milhares de empregos diretos e indiretos, investimento contínuo em inovação e infraestrutura, promoção e modernização dos serviços e o fortalecimento do comércio local.

No Litoral gaúcho, conhecido por sua beleza e tradição cultural, nossa presença reflete o compromisso que temos com o desenvolvimento regional. Desde a abertura das primeiras lojas na praia, o Asun tornou-se um ponto de referência tanto para moradores quanto para turistas. A abertura de lojas em cidades como Capão da Canoa e Tramandaí trouxe conveniência e gerou impacto econômico positivo, além de estimular o comércio e criar novas oportunidades de trabalho.

E nosso envolvimento com a comunidade vai além do aspecto financeiro. Participamos ativamente de eventos culturais e iniciativas sociais que valorizam a rica herança da região, evidenciando nossa estratégia de longo prazo de integração com as localidades em que estamos presentes.

Durante essas seis décadas, provamos que a sustentabilidade empresarial está intimamente ligada ao desenvolvimento das cidades que atendemos. Com um olhar atento às necessidades locais e um compromisso com a qualidade e a inovação, o Grupo Asun prosperou e tem contribuído significativamente para o crescimento do Rio Grande do Sul.

Nossa história ilustra como uma empresa pode trazer resultados positivos para a economia local e regional, mantendo-se fiel às suas raízes e adaptando-se aos desafios ao longo dos anos. O futuro é promissor, e continuaremos a ser um pilar essencial para o crescimento do estado, além de servir como exemplo de sucesso e resiliência para outras instituições.

Presidente do Asun