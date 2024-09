Marcas e games virtuais: diversas oportunidades a serem exploradas

Maicon Dias

Nos últimos anos, marcas têm explorado o universo dos games para se conectar com esse público. Seja por meio da criação de advergames, inserção de mídia nos jogos ou patrocínios com streamers e jogadores, a fórmula ideal ainda não foi definida. Contudo, é inegável que o perfil do gamer evoluiu. Em 2024, a Pesquisa Game Brasil revelou que 1 em cada 3 jogadores têm entre 30 e 39 anos, superando a faixa de 20 a 29 anos, que representa 29,2% dos jogadores. Os games não são mais exclusivos para crianças e adolescentes, tornaram-se uma forma de entretenimento para uma faixa etária valiosa de consumidores.

Independente da plataforma, cada público tem comportamentos distintos, o que leva as marcas a enxergarem os games como uma oportunidade de criar experiências envolventes. Um exemplo é a colaboração entre Nike e Bandai Namco no jogo Tekken 8, que lançou produtos esportivos virtuais e edições limitadas na vida real. Outro exemplo é a Pringles, que lançou uma edição especial em parceria com Free Fire, com a influenciadora Camilota XP, adaptando seu conceito para "Pringles. Dê um pop no seu game". A Trident realizou uma ação similar com "Destrave o Game", onde embalagens temáticas com Free Fire desbloqueavam itens exclusivos nos jogos.

Mesmo marcas com orçamentos menores podem entrar nesse universo. Muitos jogos para smartphones, que funcionam gratuitamente, utilizam "In-Game Ads" como fonte de receita. Esses anúncios oferecem maior interação e visibilidade, aparecendo como banners, vídeos ou anúncios interativos, integrando-se perfeitamente ao jogo. Assim, mesmo que uma marca não entre diretamente no jogo, há maneiras de se conectar com o consumidor em seus momentos de entretenimento.

O mais importante é entender se o seu público está nesse universo e como sua marca pode se mostrar autêntica ao buscar essa relação. O público gamer está cada vez mais crítico e exigente, percebendo facilmente quando uma publicidade é fora de contexto ou quando uma marca entende a cultura daquela comunidade.

Hoje, 29 de agosto, é o Dia Internacional do Gamer, uma data que, desde 2008, tem ganhado relevância. O futuro é promissor, e quem usar as estratégias certas estará muitas fases à frente nesse jogo.

CEO da Gampi Casa Criativa