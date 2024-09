A reconstrução que começa pelo campo

Covatti Filho

Um povo aguerrido, forte e bravo. Assim como entoa o hino, nós, gaúchos, temos, por natureza, a resiliência para superar desafios. Mais do que ser representada em versos, a força do nosso povo foi colocada à prova para enfrentar a maior crise climática da história do nosso estado.

O campo foi um dos setores mais atingidos pelas enchentes: de acordo com a Farsul, as perdas estimadas são de R$ 3,1 bilhões. Além disso, mais de 206 mil propriedades foram atingidas. Máquinas, animais, safras, infraestrutura, um prejuízo gigantesco aos agricultores.

Mas o mesmo segmento é, também, a esperança da reconstrução do Rio Grande. Segundo a Secretaria da Agricultura, 16,3% do nosso PIB em 2023 veio do campo, respondendo por R$ 104,3 bilhões. Além disso, são mais de 360 mil empregos formais ligados ao agronegócio, e isso sem contar tantos outros ao longo de toda a cadeia.

Na 47ª Expointer — cujo parque também foi atingido pelas águas —, vemos o recomeço. Milhares de mãos trabalharam na recuperação do espaço e estão fazendo nossa feira ser o palco do que há de melhor em nosso Estado. Além do resultado econômico, é o ânimo do nosso povo que se reacende com as inovações, a qualidade da produção rural gaúcha e sua capacidade de resiliência.

Mesmo com as dificuldades ainda existentes para chegar ao parque, os números mostram como nosso povo abraça a feira e o campo: o primeiro fim de semana foi de parque lotado — e o Pavilhão da Agricultura Familiar bateu recorde de vendas, com mais de R$ 1 milhão comercializado.

E para que essa retomada seja consistente, o agro precisa de ajuda. O tratoraço que vimos em Porto Alegre, que ecoa também na Expointer, mostra o grito dos homens e mulheres do campo que não estão recebendo a devida atenção do governo federal. Precisamos urgentemente de medidas concretas, como a suspensão imediata das parcelas de financiamento de crédito rural, a renegociação de dívidas e a liberação de recursos para apoiar os produtores rurais afetados.

Nosso Estado não pode ser esquecido. Estamos falando de milhares de vidas e do futuro do Rio Grande do Sul. Como diz o slogan da Expointer: superar é da nossa natureza. Mas para que possamos verdadeiramente superar, precisamos de todo apoio necessário. Somente assim, sairemos mais fortes de tudo isso.

Deputado federal e presidente estadual do Progressistas RS